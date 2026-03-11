10日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−チェコ』のポストゲームショーに原辰徳氏、高橋由伸氏、糸井嘉男氏が出演し、侍ジャパン・村上宗隆について言及した。

村上はWBCが開幕してから本来の打撃を披露できずにいたが、10日のチェコ戦の最終打席で満塁本塁打を放った。

原氏は「バットのヘッドが残っていますよね。リラックスした形で、バットのヘッドが早めにピッチャーの方に向いてしまうと、良さが出なくなりますよね。村上ファンは最後の日本での野球、打席だったかもしれないし、そういう中ではいい弾みになると思いますね」と評価すれば、高橋氏は「なかなかタイミングが合わない中で、やっと自分のタイミング、形で打てたホームランだと思いますし、これくらいの選手たちになると一振りで変わる選手たちですから、マイアミで期待したいですね」と期待を寄せた。

糸井氏は「本当に村上くん印象的だったのは、常に大谷くんの横にいて、バッティング練習中もそうなんですが、いろんな話を一番していたんですよね。ベンチでも試行錯誤している姿を見ていたので、最後にホームラン打てて良かったと思いますね」と喜んだ。