中国で餃子は焼かない？中国の人たちが毎日食べている「家ごはん」に激変する食材と調味料

中国福建省出身で日本在住の中国の家庭料理研究家・りんさん。彼女は、ありふれた自宅のキッチンから、中国の「家ごはん」を日々インスタグラムで発信している。特別な道具や食材に頼らず、手軽においしく作れるレシピと、気取らない人柄が支持を集め、フォロワー数は、現在14万人以上。初の著書『毎日食べたい中国の家ごはん 日本人もハマる!本場の味』（KADOKAWA）では、インスタグラムで紹介したレシピを厳選して収録。身近な食材や調味料を使い、毎日の食卓に無理なく取り入れられる家庭料理を多数紹介している。日常に寄り添う、中国の家ごはんが詰まった一冊だ。

出版を機に行っている著者インタビューの2回目は、「これだけあれば中国の家ごはんにぐっと近づく」という食材や調味料について話を聞いた。あわせて本書の中から、「水餃子」のレシピも紹介する。

これだけあれば「中国の家ごはん」が再現できる

本書の冒頭では、紹興酒やナンプラー、乾燥小エビなど、より本場の味に近づけるための調味料や食材も紹介されている。

「本書ではインスタグラムで紹介したレシピよりも身近な食材や調味料で作れるようにと、レシピや分量、工程をあらためて見直し、加筆・改良しています。けれど、ほんの少しだけ調味料などを買い足していただくと、ぐっと本場の味に近づけることができます。どれもカルディや業務スーパーなど、日本で手に入りやすいものばかりなので、ぜひご自宅で気軽に本場の味を楽しんでみてください」（以下、りんさん）

最近は、麻辣湯（マーラータン）ブームの影響もあって、インスタグラムでは大拉皮（平太春雨）を使ったレシピの反響が大きかったそうだ。

「中国出身の母や友人たちは『火鍋ではなくて、春雨のレシピがバズるんだ』と驚いていました」

大拉皮（平太春雨）…緑豆、またはじゃがいものでんぷんを原材料とした春雨で、厚みと太さが特徴です。もちもちとした食感で、鍋料理やあえものにして楽しみます。／『毎日食べたい中国の家ごはん 日本人もハマる!本場の味』（KADOKAWA）

どうやら日本人には“もちもち”とした食感が好まれているようだ。

「“もちもち”食感といえばチャプチェでも使われるさつまいもの春雨ですよね。インスタグラムで人気がありました。どちらのレシピも書籍で紹介していますのでぜひチャレンジしてみてください」

さつまいも春雨：さつまいものでんぷんを原料とした春雨で、独特なコシと弾力があるのが特徴。韓国料理のチャプチェにも使われます。汁麺にするのにもぴったり。

「それから鎮江香醋（チンコウコウズ）もぜひ試してほしい調味料のひとつ。黒酢よりも酸味が強すぎず、コクがあるんです。このまま舐めたくなるほどあとを引く美味しさ。このお酢だけで焼きそばを作っても美味しいんですよ。今回紹介する水餃子のタレにも使ってみてください」

鎮江香醋（チンコウコウズ）：江蘇（コウソ）省鎮江（チンコウ）市名産のもち米を原料とした中国の伝統的な酢。酸味はそれほど強くなく、風味があります。酢豚や炒めものの味つけにも使えます。餃子などのつけだれにも合います。

水餃子2種

水餃子は主食です。ゆでたてアツアツを、たれや鎮江香醋（チンコウコウズ）につけて食べます。ここでは、2種類の具をご紹介します。皮も手作りすると、もちもちで、より本場の味になりますよ。

「えびと豚肉、にらの水餃子〜三鲜水饺」

三鮮は、肉と海鮮、野菜など3つの具やうまみを組み合わせること。ひき肉に水分を含ませると、ジューシーに仕上がります。ねぎやしょうがの香りを移した香味水を使うのもポイント。

【材料（20〜25個分）】

むきえび……180g

豚ひき肉……150g

にら……1/2束

長ねぎ（みじん切り） ……1/4本

しょうが（みじん切り） ……11/2かけ分

にんにく（すりおろし） …… 2かけ分

ごま油……大さじ1

（A）

香味水* ……大さじ2

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

（B）

しょうゆ……大さじ1

砂糖・片栗粉・ナンプラー・オイスターソース……各小さじ1

餃子の皮**……全量

●たれ●

しょうが（みじん切り）…… 11/2かけ分

鎮江香醋（または黒酢）……大さじ2

しょうゆ……大さじ1

砂糖……小さじ1

こしょう……適量

【作り方】

1 にらは幅5mmに切り、ごま油をからめる（水分が出るのを防ぐ） 。むきえびは食感を生かすため、粗く刻む。

2 ボウルにひき肉、Aを加えて粘りが出るまで混ぜる。長ねぎ、むきえび、しょうが、にんにく、Bを加えてさらに混ぜ、最後ににらを加えて全体を混ぜ合わせる。冷蔵庫で10〜20分ほど冷やす。

3 餃子の皮に2の具をのせて（a）包み、両端から中央にひだを寄せるようにたたみ、しっかり閉じる（b） 。

4 鍋に湯を沸かして残りの香味水と香味野菜、3を入れ、浮き上がってきてからさらに2分ほどゆでる。火が通ったら、湯をきって器に盛り、熱いうちにたれにつけて食べる。

「にら卵水餃子〜韭菜鸡蛋水饺」

いり卵と野菜も中国で おなじみの組み合わせ。乾燥小えびを加えて、うまみをプラスしました 。

【材料（20 〜25個分 ）】

にら……1束

卵……3個

乾燥小えび……大さじ2

ごま油……大さじ1

塩・こしょう……各適量

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1弱

サラダ油……小さじ1

餃子の皮**……全量

＊香味水＝長ねぎ20g、しょうが10gくらいを適当に切り、150 mlの水に 15 分以上浸して香りを移したもの。

＊＊市販の餃子の皮でもよい。

【作り方】

1 にらは幅5mmに切り、ごま油をまぶしておく。卵は割りほぐして塩・こしょう各少々を加えて混ぜる。

2 フライパンにサラダ油を中火で熱し、卵液を入れて菜箸で混ぜながら炒め、いり卵を作り、冷ます。

3 ボウルににら、いり卵、乾燥小えび、鶏ガラスープの素を加えて混ぜ、塩・こしょう各少々で味をととのえる。餃子の皮で包み、えびと豚肉、にらの水餃子（上記参照）と同様にゆでて、たれにつけて食べる。

【包んだ水餃子は冷凍できます】

具を包んだ餃子は、小分け冷凍するのがおすすめ。打ち粉（薄力粉または片栗粉）をたっぷりまぶしておくと、くっつきにくくなります。凍ったままでゆでられます。

コツはしょうがと長ねぎの「香味水」

「水餃子を美味しく作るコツは、香味水を使うこと。しょうがと長ねぎを切って漬けただけの汁ですが、味の深みが増します。香味水が余ったら、水餃子の茹で汁に入れると、香味野菜の香りがさらに引き立ちます。

また、粉から生地から作る場合、「寝かせる回数」がポイントです。こねた生地を麺棒などで伸ばしても、すぐに縮んでしまうことがありませんか？ それは、まだ小麦の緊張が残っているから。生地を寝かせることで粉と水がなじみ、伸びやすくなるんです。長時間こね続けるより、短時間こねて数回休ませたほうが、しっとりとした生地に仕上がります。

“こねたら約15分休ませる”。この工程を2〜3回繰り返してください。次第に生地がやわらかくなっていることが、手で触ってもわかると思います」

中国は「水餃子」がメイン

日本で餃子といえば焼き餃子を思い浮かべる人がほとんどだろうが、中国では基本的に水餃子のことを指す。

「中国の焼き餃子は『鍋貼（グオティエ）』と呼ばれ、平べったい棒状の形をしています。水餃子とはまた別メニューです。中国の家で焼き餃子にすると言えば、家庭にもよりますが、水餃子が余った場合に焼くことがあります。このレシピも表面を軽く焼けば焼き餃子として召し上がっていただけます」

【りん】

1990年福建省生まれ。7歳で家族と来日。高校卒業後に調理専門学校を卒業、調理師免許を取得。製菓の仕事、飲食店での勤務を経験し、2024年に中国の家庭料理を紹介するInstagramを開設。母から受け継いだ家庭の味をベースに、身近に楽しめる中国の料理を発信し、SNSの総フォロワー数14万人（2025年11月現在）と多くの支持を得ている。

書籍写真／難波雄史、レシピ原稿／岡村理恵

構成・インタビュー／笹本絵里（FRaUweb）

