全身タトゥーを後悔して除去…中2から1000万円かけて“全身整形”、韓国ママユーチューバーの近況

韓国の人気ユーチューバー、チョ・ドゥパルがタトゥー除去の進行状況を伝えた。

痛みに耐えて入れたタトゥーを、多額の費用をかけてまで消しているようだ。

3月9日、チョ・ドゥパルは自身のチャンネルに「分別のない二児の母」と題した動画を投稿。動画内で彼女は「久しぶりにタトゥー除去の報告です。かなり消えたでしょう？SNSに写真を載せるとタトゥーについてよく聞かれるんです。除去を始めて8カ月ほど経ちました。4回目でここまで消えたので、すごくやりがいを感じます。先生からは根気強く続けなければならないと言われました」と、タトゥーがかなり薄くなった姿を公開した。

続いて「数日前に過去の写真を見たら、色が本当に濃くて驚きました。除去している本人は薄くなっている実感が湧きにくいものですが、以前と比べると本当に濃かった。明日、3カ月ぶりに5回目の施術に行きます」と語った。

さらに「一番気になるのは4回でどれくらい消えるかだと思いますが、ご覧の通りです。影のような感じで、友人たちからは遠くで見るとほとんど見えないと言われます。1回目から4回目まで毎回変化を感じましたが、特に2回目が一番劇的に消えました」と説明。

痛みについては「痛くないはずがありません。骨の近くは本当に耐え難いですし、二の腕は脂肪吸引をしたせいか、ものすごく痛かったです。でも回数を重ねるごとに、魔法のように痛みが和らいでいきました。色素が抜けるほどレーザーの反応も減るそうです」としている。

また「もっと早く消せば良かったです。なぜ入れたんだろうと思うこともありますが、当時の自分も尊重しているし、愛しています。まあ、あの時はあの時で考えがあったんでしょう」と、過去の自分を肯定しつつも複雑な胸中を明かした。

費用に関する質問には「腕一本（ロングスリーブ）10回で、おおよそ2600万から2800万ウォン（約280万から310万円）ほどと考えてください」と回答し、驚きを与えた。

なおチョ・ドゥパルは昨年、中学2年生から始めた整形歴を公開し話題となった。二重手術3回、鼻の手術3回、唇フィラー5回、輪郭形成、豊胸、全身脂肪吸引など26回以上の施術・手術を経験。総費用については「1億ウォン（約1000万円）ほどかかった」と告白し、大きな衝撃を与えていた。

