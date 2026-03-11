いくら知りたくても直球すぎ！合コンでギョッとされる質問９パターン
合コンで素敵な男性に出会ったら、「この人のことをもっと知りたい！」と思うのは当然のこと。とはいえ、勢いに任せてあけすけな質問をすると、「なんだこの子!?」とドン引きされてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「いくら知りたくても直球すぎ！合コンでギョッとされる質問」をご紹介します。
【１】「私って彼女としてどうかな？」と見込みがあるか尋ねる
「そういうこと直接聞くんだ…ってしらけそう」（10代男性）というように、単刀直入に交際の可能性を問うのも善し悪しのようです。ただし、何か特別なものを感じたなら、告白のつもりで思い切って聞いてみてもいいでしょう。
【２】「ずばり年収はいくら？」と懐具合をチェックする
「収入を尋ねるなんて下品だし、お前に査定されたくないわ！と腹が立つ」（20代男性）というように、生々しいお金の話題は、極力避けたほうが身のためのようです。たとえいい雰囲気になっていたとしても、デリケートな問題を持ち出すのは早すぎるかもしれません。
【３】「あなたは長男？ご両親はどちらに？」と家族についてリサーチする
「夫候補としてどうか探られてる！って気づいたら、さりげなく逃げます（笑）」（20代男性）というように、家族構成を事細かに質問したら、距離を置かれてしまいそうです。相手に興味があるならなおさら、出身地や兄弟の話に留めるのが賢明でしょう。
【４】「結婚するならどんな人がいい？」とストレートに疑問をぶつける
「目が真剣で、コイツ相当焦ってるな…とドン引きした」（20代男性）というように、「結婚相手に求めるもの」を話題にすると、切羽詰まった印象を与えてしまうようです。「私の理想は…」と外国人俳優などを挙げてネタにすれば、うまくごまかせそうです。
【５】「最長でどれくらい続いた？最短は？」と交際傾向を探る
「『短かったら浮気性』とか勝手に分析されそうだから、真面目に答えない！」（20代男性）というように、恋愛パターンを知りたがると、魂胆を見抜かれそうです。どうしても相手のことを探りたければ、「長く続いている趣味」など一見恋愛とは無関係な質問をしてみても、性格の一端を覗けるかもしれません。
【６】「元カノとはどんな別れ方したの？」と事細かに詮索する
「しつこくされると、無神経な子だな…ってイラッとしますね」（10代男性）というように、個人的な体験を聞き出すのも失礼かもしれません。相手の機嫌を損ねるだけでなく、自分への評価も下げてしまいそうなので、プライベートに踏み込みすぎるのは控えましょう。
【７】「今日の合コンは本気？」とその日の意気込みを聞く
「どう答えてもこっちの狙いを見透かされそうで、居心地が悪くなる！」（20代男性）というように、彼女獲得に向けた「本気度」を尋ねると、微妙な空気が流れそうです。わざわざ「私はかなり本気！」などと畳み掛けると、よけいにムードがしらけるでしょう。
【８】「彼女いない歴はどのくらい？」と直近の恋愛動向を探る
「あまりに唐突だと、『え…？』って固まってしまうと思う」（10代男性）というように、合コンではよくある質問でも、無遠慮に切り出すと唖然とされてしまうようです。それとなく話を向けてからなら、スムーズに回答を引き出せそうです。
【９】「どこの大学？」といきなり学歴を気にする
「いいな…と思った子に学歴とかを聞かれると、スペック重視かよ！とガッカリする」（20代男性）というように、大学名や最終学歴を尋ねると、「そういう価値観？」と軽蔑されるかもしれません。「この子はパス！」などと判断されないよう、無難な話題から始めましょう。
内容だけでなく、聞き方やタイミングにも気を配ったほうがいいようです。先走った質問を次々に浴びせて、ガードを固められないよう注意しましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年10月7日から14日まで
対象：合計82名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「私って彼女としてどうかな？」と見込みがあるか尋ねる
「そういうこと直接聞くんだ…ってしらけそう」（10代男性）というように、単刀直入に交際の可能性を問うのも善し悪しのようです。ただし、何か特別なものを感じたなら、告白のつもりで思い切って聞いてみてもいいでしょう。
「収入を尋ねるなんて下品だし、お前に査定されたくないわ！と腹が立つ」（20代男性）というように、生々しいお金の話題は、極力避けたほうが身のためのようです。たとえいい雰囲気になっていたとしても、デリケートな問題を持ち出すのは早すぎるかもしれません。
【３】「あなたは長男？ご両親はどちらに？」と家族についてリサーチする
「夫候補としてどうか探られてる！って気づいたら、さりげなく逃げます（笑）」（20代男性）というように、家族構成を事細かに質問したら、距離を置かれてしまいそうです。相手に興味があるならなおさら、出身地や兄弟の話に留めるのが賢明でしょう。
【４】「結婚するならどんな人がいい？」とストレートに疑問をぶつける
「目が真剣で、コイツ相当焦ってるな…とドン引きした」（20代男性）というように、「結婚相手に求めるもの」を話題にすると、切羽詰まった印象を与えてしまうようです。「私の理想は…」と外国人俳優などを挙げてネタにすれば、うまくごまかせそうです。
【５】「最長でどれくらい続いた？最短は？」と交際傾向を探る
「『短かったら浮気性』とか勝手に分析されそうだから、真面目に答えない！」（20代男性）というように、恋愛パターンを知りたがると、魂胆を見抜かれそうです。どうしても相手のことを探りたければ、「長く続いている趣味」など一見恋愛とは無関係な質問をしてみても、性格の一端を覗けるかもしれません。
【６】「元カノとはどんな別れ方したの？」と事細かに詮索する
「しつこくされると、無神経な子だな…ってイラッとしますね」（10代男性）というように、個人的な体験を聞き出すのも失礼かもしれません。相手の機嫌を損ねるだけでなく、自分への評価も下げてしまいそうなので、プライベートに踏み込みすぎるのは控えましょう。
【７】「今日の合コンは本気？」とその日の意気込みを聞く
「どう答えてもこっちの狙いを見透かされそうで、居心地が悪くなる！」（20代男性）というように、彼女獲得に向けた「本気度」を尋ねると、微妙な空気が流れそうです。わざわざ「私はかなり本気！」などと畳み掛けると、よけいにムードがしらけるでしょう。
【８】「彼女いない歴はどのくらい？」と直近の恋愛動向を探る
「あまりに唐突だと、『え…？』って固まってしまうと思う」（10代男性）というように、合コンではよくある質問でも、無遠慮に切り出すと唖然とされてしまうようです。それとなく話を向けてからなら、スムーズに回答を引き出せそうです。
【９】「どこの大学？」といきなり学歴を気にする
「いいな…と思った子に学歴とかを聞かれると、スペック重視かよ！とガッカリする」（20代男性）というように、大学名や最終学歴を尋ねると、「そういう価値観？」と軽蔑されるかもしれません。「この子はパス！」などと判断されないよう、無難な話題から始めましょう。
内容だけでなく、聞き方やタイミングにも気を配ったほうがいいようです。先走った質問を次々に浴びせて、ガードを固められないよう注意しましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年10月7日から14日まで
対象：合計82名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査