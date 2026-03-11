¤Ê¤¼¡¢°ìÊ×¤ÏÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¶õ³¤¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤Ç³Ð¤ëÊ©¶µ¤Î·ÏÉè
Ç°Ê©¤Î°ìÊ×¤ÈÌ©¶µ¤Î¶õ³¤¡£°ì¸«¡¢ÂÐ¶Ë¤Ë¸«¤¨¤ë2¿Í¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊ×¤Ï»Í¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢¶õ³¤¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¤Ê¤«¤Ç¼«¤é¤Î»×ÁÛ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¾¹æ¡Ê¡ÖÆîÌµ°¤ÌïÂËÊ©¡×¡Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶õ³¤¤Î¶µ¤¨¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
Ê¿²¬Áï»á¤Î¿·´©¡Ø¶õ³¤¤È³ùÁÒÊ©¶µ¡Ù(³ÑÀî¿·½ñ)¤è¤ê¡¢½¡ÇÉ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¹ç¤¦¡¢¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤¸¤¿µßºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
※本記事は平岡聡『空海と鎌倉仏教』(角川新書)を抜粋・編集したものです。
¶õ³¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿°ìÊ×
°ìÊ×¤Ï°ËÍ½¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢13ºÐ¤ÇÂçºËÉÜ¤ËÉë¤À»Ã£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢ÈîÁ°¤ÎÀ¶¿å»û¤ÎÁÎ¤Ç¤¢¤ë²ÚÂæ¤Î¤â¤È¤ÇÌ¾Á°¤ò¡ÖÃÒ¿¿¡×¤È²þ¤á¤ë¤È¡¢12Ç¯´Ö¡¢¾ôÅÚ¶µ¤Î¸¦ïÓ¤ËÎå¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï°ËÍ½¤ËÌá¤Ã¤Æ´ÔÂ¯¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ½Ð²È¤·¤ÆÀ»Ã£¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£½¤¹Ô¤Î¸å¡¢Âçºå¤Î»ÍÅ·²¦»û¤ÇÌ¾Á°¤ò¡Ö°ìÊ×¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¡ÖÆîÌµ°¤ÌïÂËÊ©¡×¤ÎÌ¾¹æ¤ò½ñ¤¤¤¿»¥¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÉê»»¡×¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊ×¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤¬»Í¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ºÆ½Ð²È¤·¤Æ½¤¹Ô¤ËÎå¤ó¤À¤Î¤¬»Í¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹ß·¡Î2017¡Ï¤Ï°ìÊ×¤È¶õ³¤¤ÎÌ©¶µ¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
°ìÊ×¤¬³èÌö¤·¤¿³ùÁÒ»þÂå¡¢»Í¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶õ³¤¤¬³«¤¤¤¿Îî¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï½¤¹Ô¤Î¾ì½ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊ×¤¬½¤¹Ô¤·¤¿¿ûÀ¸´ä²°»û¡Ê¸½¡§°¦É²¸©¾åÉâ·ê·´¡¦¿¿¸À½¡Ë»³ÇÉ¡Ë¤â¡¢¶õ³¤¤¬³«¤¤¤¿Îî¾ì¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡Ø°ìÊ×À»³¨¡ÙÂè2¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ìÊ×¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤ÇÇ°Ê©»°Ëæ¤Î½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·è°Õ¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤¬¶õ³¤¤È±ï¤Î¤¢¤ë¸ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤½¤Î½ê¤Ë°ì¤Ä¤Î¤ªÆ²¤¬¤¢¤ë¡£¹âÌîÂç»Õ¡Ê¶õ³¤¡Ë¤¬ºî¤é¤ì¤¿ÉÔÆ°Âº¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ì¤³¤³¤¬¡Í¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂç»Õ¡Ê¶õ³¤¡Ë¤¬½¤¹Ô¤µ¤ì¤¿µìÀ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ì»°Ì©¡Íàñ²À¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿à¤ÃÉ¤ä¡¢¼«¿È¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡ÌÉÔÆ°Âº¡ÍÁü¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤ª»Ñ¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ëº£¤â¤Ê¤ª»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ä
°ìÊ×¤Ï¶õ³¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½¤¹Ô¤Î¾ì¤ò¿ûÀ¸´ä²°»û¤Ëµá¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÊ×¤Ï»Í¹ñ¤ò½Ð¤Æ»ÍÅ·²¦»û¤Ë»²äÆ¤·¡¢Éê»»¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»¥¤Ë¤Ï¡ÖÆîÌµ°¤ÌïÂËÊ©¡×¤ÎÌ¾¹æ¤Î²¼¤Ë¡Ö·èÄê±ýÀ¸¡¡Ï»½½Ëü¿Í¡×¤È2¹Ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ä½ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¶õ³¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄ¹ß·¤Ï¿äÄê¤¹¤ë¡£
¤½¤Îº¬µò¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø°ìÊ×À»³¨¡ÙÂè2¤Ç¡Ö¡Ì¹°Ë¡Âç»Õ¡Í¤Ï¤Þ¤¿Ï»»úÌ¾¹æ¤Î°õÈ½¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¸ÞÂù¡Ì°À¤¤ÎËöË¡¡Í¤Ç¾ï¤Ë¡Ì¶ì³¤¤Ë¡ÍË×Å®¤¹¤ë¡Ì½°À¸¤Î¡Í¤¿¤á¤ÎËÜÂº¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤À¡£
¤µ¤é¤ËÄ¹ß·¤Ï¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬²¼¤«¤é¡¢°ìÊ×¤ÈÌ©¶µ¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ã¤À¤«¤éÌ¾¹æ¤ò¡ÖÉÔ²Ä»×µÄ¸ùÆÁ¡×¤È¤âÀâ¤¡¢¤Þ¤¿¡Ö¿¿¼Â¡×¤È¤âÀâ¤¯¡£Íý¼ñ·Ð¤Î¼óÂê¤òÂç³ÚÂçÆü¶â¹ä°¤閦ÉÔ¶õÊõÀ¸¿¿¼ÂÌïÂË»°ËàÌíÉÔ¶õÀ®½¢·Ð¤È¤¤¤¦¡£¤â¤È¤è¤ê¿¿¼Â¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌïÂË¤ÎÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»êÀ¿¿´¤ò¿¿¼Â¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¾ÎÏ¤Î¿¿¼Â¤Ëµ¢¤¹¤ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¡ä
¤³¤³¤Ç°ìÊ×¤Ï¡ØÌµÎÌ¼÷·Ð¡Ù¤Ç¡ÖÆîÌµ°¤ÌïÂËÊ©¡×¤ÎÏ»»úÌ¾¹æ¤ò¡Ö¿¿¼Â¡×¤ÈÀâ¤¯¤¬¡¢¶õ³¤¤Î¡ØÍý¼ñ·Ð³«Âê¡Ê¾¼áº¡·Ð»°ÌçÊ¬ÊÌ¡Ë¡Ù¤Ç¤â¡¢¡ØÈÌ¼ãÍý¼ñ·Ð¡Ù¤Î¾ÜÂê¡Ö¡Âç³Ú¢¶â¹ä£ÉÔ¶õ¤¿¿¼Â¥»°ËàÌí·Ð¡×¤Î³Æ¸ì¤Ë¸ÞÊ©¤òÇÛ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ë¡ÖÌµÎÌ¼÷Ç¡Íè¡×¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢»êÀ¿¿´¤ò¿¿¼Â¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À°¤ÌïÂËÊ©¤¬Â¾ÎÏËÜ´ê¤òÀ®½¢¤µ¤ì¤¿Ï»»úÌ¾¹æ¤Î¤³¤È¤È¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊ×¤Î»×ÁÛ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌ©¶µ¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬±®¤ï¤ì¤è¤¦¡£
Ì¾¹æ¤Î¿¿¸À²½¤ÈÂ¨¿ÈÀ®Ê©
°ìÊ×Ê©¶µ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÌ¾¹æ°ì¸µÏÀ¤ÏË¡Á³¤ä¿ÆóÂ°Ê¾å¤ËÌ¾¹æ¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¸À²½¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ì¾¹æ¤Ë¤è¤ë¸½À¤À®Ê©¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¡£
¾Ú¶õ¤ÎÂ¹Äï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë°ìÊ×¤Ï¡¢¾Ú¶õ¶µ³Ø¤Îµ¡Ë¡°ìÂÎ¡Ê¿Í´Ö¡Ìµ¡¡Í¤È°¤ÌïÂËÊ©¡ÌË¡¡Í¤¬Ì¾¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¾µ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬²¼¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¹æ¤¬¡Öµ¡¡Ê¿Í¡Ë¤ÈË¡¡ÊÌ¾¹æ¡Ë¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆîÌµ°¤ÌïÂËÊ©¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢»°¿´»Í½¤¸ÞÇ°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌ¾¹æ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£
»°¿´¡Ê»êÀ¿¿´¡¦¿¼¿´¡¦²ó¸þÈ¯´ê¿´¡Ë¤Ï¾ôÅÚ±ýÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¿´¡¢»Í½¤¡Ê¶³·É½¤¡¦ÌµÍ¾½¤¡¦Ìµ´Ö½¤¡¦Ä¹»þ½¤¡Ë¤ÏÇ°Ê©¼ÂÁ©¤Î»ÅÊý¡¢¤½¤·¤Æ¸ÞÇ°¡ÊÎéÇÒ¡¦»¾Ã·¡¦ºî´ê¡¦´Ñ»¡¡¦²ó¸þ¡Ë¤Ï¾ôÅÚ¤Ë±ýÀ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔË¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ï»»ú¤ÎÌ¾¹æ¤ËÀÝ¼è¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬²¼¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¹æ¤ò¡Ö¡ÖÆîÌµ¡×¤È¤Ï½½Êý¤Î½°À¸¡Êµ¡¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°¤ÌïÂË¡×¤È¤ÏË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÊ©¡×¤È¤Ï³Ð¤Ã¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤À¡£Ï»»ú¤ò¤·¤Ð¤é¤¯µ¡¡¦Ë¡¡¦³Ð¤Î»°¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï»°¤Ä¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¡¢Ì¾¹æ¤ÎÏ»»ú¤ÎÃæ¤Ë»°¼Ô¤òÊñ´Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬¾å¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ãÌ¾¹æ¤ÎÂ¾¤Ëµ¡¤âË¡¤â¤Ê¤¯¡¢Ì¾¹æ¤ÎÂ¾¤Ë±ýÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÀÚ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌ¾¹æ¤ÎÂÎÆâ¤ÎÆÁ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ä
ËµÀþÉô¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢Ë¡Á³¤Î¡ÖÇ°Ê©¤Î¿¿¸À²½¡×¤Ç¤ß¤¿¡ÖËüÆÁ½êµ¢¡×¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ëÉ½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌ¾¹æ¤¬¿¿¸À²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬²¼¤Ç¤Ï¡¢°¤ÌïÂËÊ©¤¬À®½¢¤·¤¿»Ñ·Á¤ò¡ÖËüÁ±±ßËþ¡×¤È¤â¾Î¤¹¤ë¡Ë¡£
°ìÊ×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÌ¾¹æ¤Ë°ì¸µ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¡Á³°Ê¾å¤ËÌ¾¹æ¤Î¿¿¸À²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ì¾¹æ¤Î¿¿¸À²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢À®Ê©¤â¿ÆóÂ°Ê¾å¤Ë¸½À¤¤Ø¤È°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÄ¾Á°¤Ç°úÍÑ¤·¤¿ÍÑÎã¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ã¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆîÌµ°¤ÌïÂËÊ©¤È¾Î¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼«¸Ê¤Ë»à¤Ë¡¢Â©Àä¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÌµÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤Î³Ð¤ê¡ÊÌµÀ¸Ë¡Ç¦¡Ë¤òÆÀ¤¿¤È¤¹¤ë°ìÇ°¤ò¡¢Î×½ªÀµÇ°¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î°ìÇ°¤Ï¡¢°¤ÌïÂËÊ©¤¬½½¹å°ÊÁ°¤ËÀµ³Ð¤òÀ®½¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î°ìÇ°¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ä
¤³¤³¤Ç¤ÎÎ×½ªÀµÇ°¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»à¤ÌÄ¾Á°¤ÎÇ°Ê©¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊ×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¿À¸¤Ë¾Î¤¨¤ë°ìÇ°°ìÇ°¤ÏÎ×½ª¤ÎÇ°Ê©¤È½Å¤Ê¤ë¡£¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬²¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Àº£¤ÎÇ°Ê©¤ÎÂ¾¤ËÎ×½ª¤ÎÇ°Ê©¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î×½ª¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊ¿À¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç°Ê©¤ò¾Î¤¨¤ëº£¡ÊÂ¨º£¡Ë¤³¤³¡Êº¡½è¡Ë¤Ë¡ÖÌµÀ¸Ë¡Ç¦¡×¤Î³Ð¤ê¤¬¸½À®¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÂ¨º£¡¦º¡½è¡×¤ÎÇ°Ê©¤Ë±ýÀ¸¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤¬°ìÊ×Ê©¶µ¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬¾å¤Ë¤Ï¡ÖÇ°Ê©±ýÀ¸¤È¤Ï¡¢Ç°Ê©¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±ýÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£Ë¡Á³¤ÏÇ°Ê©±ýÀ¸¤ò¡ÖÇ°Ê©¤ò¾Î¤¨¤Æ¡¢»à¸å¡¢¾ôÅÚ¤Ë±ýÀ¸¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÊ×¤Ï¡ÖÇ°Ê©¤ò¾Î¤¨¤ëº£¤³¤³¤Ë±ýÀ¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¸ìÏ¿¡Ù´¬²¼¤Ë¡ÖÇ°Ê©»°Ëæ¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á°¤ÌïÂËÊ©¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤Ç¤Î°ìÇ°¤Ë¡¢±ýÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°¤ÌïÂËÊ©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¤â¡¢¶õ³¤¤ÎÂ¨¿ÈÀ®Ê©»×ÁÛ¤ÎÊÒÎÚ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤è¤¦¡£
