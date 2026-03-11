二度目の告白を成功させた７つの事例
告白したものの振られて、でも諦めきれず、相手を思い続けた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。気持ちが高まり、二度目の告白を決意することもあるでしょう。２回目の告白で成功した方はどのようなコツや秘訣があったのでしょうか。そこで今回は、「二度目の告白を成功させた７つの事例」を紹介させていただきます。
【１】「男友達に告白された。」と報告して、嫉妬させた。
振られた男性を嫉妬させるパターンです。告白してくれた相手に対しては、「いつまでも俺のことを好きでいてほしい・・・」という一種の独占欲があるケースもあります。嫉妬させて、独占欲を刺激することで男性の気持ちが変化することもあるようです。
【２】恋人と別れたタイミングを狙った。
振られた相手が心理的なダメージを負っているときに狙いを定めるパターンです。「恋人と別れて数ヶ月たってアタックしたら見事に付き合えました。」などの意見がありました。
【３】日常的に「好き！」と言い続けた。
「日常的に『好き！好き！』と言っていたら、根負けして、ＯＫをもらえた。」などのケースから、熱烈にアプローチするパターンです。ただし、積極的な行動であるだけに、相手が迷惑だと感じるケースもあるので、相手の顔色を見ながら行動する必要があります。さすがに相手の嫌がることはやってはいけません。
【４】ハプニングやイベントを一緒に乗り越えた。
一緒に困難な課題に取り組むことで一体感を得るパターンです。ただし、ハプニングやイベントへ一緒に参加することは、自分自身でコントロールできず、運が必要となります。
【５】お弁当など手料理を振る舞った。
お弁当を作ったことで、相手が喜び、告白されたケースもあるようです。男性の味覚を刺激することで、気持ちが揺れ動くケースもあるので、料理の腕を磨いても良いでしょう。
【６】半年程度、時間をおいてから告白した。
「半年後に再度アタックして成功」など、時間をおいてから告白して成功に至るケースです。時間をおくことで、振られた相手の考え方が変わることもあるのでしょうか。また、中には数年後に告白してＯＫをもらったパターンもあるので、気長に待つこともポイントの一つのようです。
【７】容姿を変えるなど、自分磨きをした。
「何も変わらないままリトライしても結果は同じですから」というクールな意見が集まりました。容姿などの変化は、周囲から見ても分かりやすいものです。振られた男性を振り向かせる魅力を身につけ、再チャレンジすることで、勝機を見いだせるかもしれません。
みなさんは、一度振られ、２回目の告白にチャレンジしたことはあるでしょうか。みなさんの成功体験があれば、ぜひ教えてください。
【１】「男友達に告白された。」と報告して、嫉妬させた。
振られた男性を嫉妬させるパターンです。告白してくれた相手に対しては、「いつまでも俺のことを好きでいてほしい・・・」という一種の独占欲があるケースもあります。嫉妬させて、独占欲を刺激することで男性の気持ちが変化することもあるようです。
振られた相手が心理的なダメージを負っているときに狙いを定めるパターンです。「恋人と別れて数ヶ月たってアタックしたら見事に付き合えました。」などの意見がありました。
【３】日常的に「好き！」と言い続けた。
「日常的に『好き！好き！』と言っていたら、根負けして、ＯＫをもらえた。」などのケースから、熱烈にアプローチするパターンです。ただし、積極的な行動であるだけに、相手が迷惑だと感じるケースもあるので、相手の顔色を見ながら行動する必要があります。さすがに相手の嫌がることはやってはいけません。
【４】ハプニングやイベントを一緒に乗り越えた。
一緒に困難な課題に取り組むことで一体感を得るパターンです。ただし、ハプニングやイベントへ一緒に参加することは、自分自身でコントロールできず、運が必要となります。
【５】お弁当など手料理を振る舞った。
お弁当を作ったことで、相手が喜び、告白されたケースもあるようです。男性の味覚を刺激することで、気持ちが揺れ動くケースもあるので、料理の腕を磨いても良いでしょう。
【６】半年程度、時間をおいてから告白した。
「半年後に再度アタックして成功」など、時間をおいてから告白して成功に至るケースです。時間をおくことで、振られた相手の考え方が変わることもあるのでしょうか。また、中には数年後に告白してＯＫをもらったパターンもあるので、気長に待つこともポイントの一つのようです。
【７】容姿を変えるなど、自分磨きをした。
「何も変わらないままリトライしても結果は同じですから」というクールな意見が集まりました。容姿などの変化は、周囲から見ても分かりやすいものです。振られた男性を振り向かせる魅力を身につけ、再チャレンジすることで、勝機を見いだせるかもしれません。
みなさんは、一度振られ、２回目の告白にチャレンジしたことはあるでしょうか。みなさんの成功体験があれば、ぜひ教えてください。