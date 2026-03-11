「ハメネイ師殺害」の裏で暗躍か……世界最強の諜報機関「モサド」は日本にも”出張”してきている

軍事侵攻のカギを握っていた"モサド"

2026年2月28日から始まった、アメリカとイスラエルによるイランに対する軍事攻撃。首都テヘランを含む主要都市が攻撃され、最高指導者アリ・ハメネイ師とその一族も殺害。イラン軍や革命防衛隊の幹部らも死亡した。政権中枢はすでに壊滅状態だとみられている。

さらに3月4日には、イラン海軍の軍艦がアメリカの潜水艦から魚雷攻撃を受けて沈没した。イラン全土で爆撃が続き、対するイランもイスラエルや中東の周辺諸国の米軍基地に報復攻撃を行うなど、戦火は拡大の一途を辿っている。

今回の軍事侵攻の「カギを握っていた」と指摘されているのが、イスラエルの対外諜報機関「モサド」だ。

2025年6月、イスラエルはイランの核関連施設を空爆。さらにイラン軍や革命防衛隊の高官、核開発に関わる要人らが相次いで殺害された。このとき、標的は極めて正確に“狙い撃ち”されており、背後にはモサドの関与があるのではないかと指摘されていた。

世界最強の諜報機関と呼ばれる「モサド」は一体どのような組織なのか。国際ジャーナリストの山田敏弘氏に聞いた。

――モサドとは、そもそもどのような組織なのでしょうか。

山田「イスラエルの対外諜報機関です。イスラエルには大きく分けて二つの諜報機関があります。国内の治安維持のためにテロ対策や情報収集、スパイ摘発などを担当する『シンベト』。そして海外での秘密工作を担う『モサド』です。モサドの任務は、政治・軍事・経済などあらゆる面で、イスラエルにとってマイナスになりうる脅威を排除するための情報収集を行います。諜報活動、秘密工作、破壊活動などを行う組織です」

イスラエル存続のためなら何でもやる

――アメリカの『CIA』、イギリスの『MI６』、ロシアの『SVR』、中国の『MSS』など、世界各国に対外諜報機関が存在します。一方で、日本にはこうした対外諜報機関は存在しません。

山田「そのため、理解しづらいかもしれません。ただ、日本には逮捕権のある警察庁の『公安警察』、情報収集を行う『公安調査庁』、さらに各省庁から人をあつめた『内閣情報調査室』があります」

――ドラマ『VIVANT』で話題になった“別班”は対外情報組織なのでしょうか。

山田「少し違います。情報機関には大きく3つあります。国内情報機関、対外情報機関、そして軍の情報部です。日本の場合は自衛隊ですが、どの国でも軍の中に独自の情報組織があります。

ドラマの“別班”は、自衛隊の特殊任務部隊という設定ですが、実際には存在しないことになっています。日本では法律上、対外での秘密工作を行う組織は存在しません。超法規的な活動は認められていません」

――モサドといえば、ナチスの戦争犯罪人を追い詰めたことでも知られています。ユダヤ人の大量虐殺に関わったアドルフ・アイヒマンを南米アルゼンチンで拘束し、イスラエルへ連行しました。

山田「モサドは『イスラエルの存続のためだったら何でもやる』という組織。暗殺も誘拐もやる。犯罪という感覚がないくらい、イスラエルの安全のためなら手段を選ばないんです。

アイヒマンをアルゼンチンで暗殺することもできました。しかし、イスラエルで裁くため、拘束し連行した。そして裁判を経て、イスラエルで死刑に処した件は有名です。

モサドは首相直轄の組織なので、首相から直接命令が下るんです。いま、イスラエル国内で、モサドの影響力は非常に強くなっています。首相の右腕のような形で動いています。

また、モサドの長官は外務省よりも外交において重要な役割を担うことでも知られています。たとえば、他国と会談や交渉は、外務大臣や首相よりも先に下準備をします。揉めごとがあればそれも処理する。イスラエルの首相にとって、秘密裏に自由に使える組織です」

――誘拐、暗殺など犯罪行為は刑法や国際法に触れるのではないでしょうか。

山田「モサドは証拠を一切残しません。彼らが犯罪行為をしたとしても、誰も証明しようがない。

2010年、モサドがハマスの幹部をドバイで暗殺した事件がありました。モサドの工作員はチームを作り、関係を悟られないように集結。幹部が滞在するホテルに潜入し、最終的には2人の工作員が幹部の部屋に入り、殺害したのです。そしてミッション終了後は一斉に姿を消しました。

ただ、この時の一連の様子は監視カメラが撮影していました。空港に集まってきた工作員たちは変装を繰り返てターゲットを追っていましたが、ドバイの防犯カメラが彼らの行動をすべて記録していたんです。カメラの映像をつなぎ合わせ、犯行を明らかにしたことがありました。

ターゲットの部屋を割るためにホテルに入ってきた工作員は、テニスウェアに着替え、テニスラケットを手に持ち、テニスをする恰好に変装。ターゲットがフロントでチェックインをしている近くで、横目で部屋番号を見ていたわけです。その様子もカメラがとらえていました。

モサドの関与が指摘されていましたが、イスラエルは認めていません。誰か一人でも捕まればいいのですが、ビデオに映像は残っていても、誰も捕まりません。そうなれば誰も責任を負うことはありません」

犯行に関与した人間は次々に殺害

――かなり強行手段に出るんですね。

山田「モサドは歴史的な重大事件をきっかけに、行動がより強硬になっていきました。1972年にミュンヘンオリンピックで起きた国際テロ事件です。映画『ミュンヘン』の元になった事件ですね。

当時、オリンピックの選手村にパレスチナの武装勢力が侵入し、イスラエル代表団の選手・コーチを人質に取りました。その後、警察の救出作戦は失敗し、イスラエル選手団11人全員が死亡しました。

イスラエル政府は報復として、モサドによる秘密作戦を開始した。実行犯、指示役など犯行に関与した人物を追跡、次々に暗殺していったのです。自国の脅威になる存在は、強硬な手段をとってでも消していく。そうした活動をしています」

――イスラエルを脅かす存在を排除するために、世界中を飛び回るっているのでしょうか。

山田「中東各国のほか、アメリカなど重要なポイントになる国には当然、諜報員が駐在しています。それ以外の国は状況に応じて出入りをする。日本には“モサドはいない”と言われていますが、日本のユダヤ人たちが危機に陥ったり、危険な目に遭いそうなときに出張してきているようです。

アメリカではモサドとCIAが連携していることは知られています。ただ、常に友好的に連携を取っているわけではなく、第一次トランプ政権の時には、ホワイトハウスの近くでモサドが盗聴していた、という話もある。味方も敵もないぐらい、独立した存在です。

スパイにはネットワークがあります。情報共有の枠組みとして知られているのが『ファイブ・アイズ』。アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの5カ国を指します。アングロサクソン、つまり白人で英語を母国語とする国々で軍事インテリジェンス共有協定を結んでいるのです。イスラエルはファイブ・アイズの“加盟国”ではありませんが、モサドとも個別での協力・情報交換が行われています。機密性の高いものは別として、それ以外の情報共有はよく行われているんです」

続く後編記事『【ハメネイ師・暗殺作戦の内情】あらゆる監視カメラ、スマホをハッキング…「イスラエルのためなら何でもやる」諜報機関「モサド」の恐ろしすぎる情報戦』では、モサドについてさらに聞く。

《つづきを読む》【ハメネイ師・暗殺作戦の内情】あらゆる監視カメラ、スマホをハッキング…「イスラエルのためなら何でもやる」諜報機関「モサド」の恐ろしすぎる情報戦