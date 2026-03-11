沖縄キャンプでの紅白戦、本塁へのベースカバーで負傷降板した阪神・石井大智。当初は「左アキレス腱損傷」と見られていたが、その後の検査で「断裂」だったことが分かった。阪神担当記者が言う。

「手術を受け、2月末からリハビリを開始しました。2軍施設・SGL尼崎の室内練習場で、台に座った状態のままのキャッチボールで40球ほど投げ始めましたが、全治6か月で今季絶望とみられています。

侍ジャパンではスライダーやシンカーで空振りが奪えるセットアッパーとして期待されていたが、当然ながらWBC代表を辞退せざるを得なくなった。代役には西武の隅田知一郎が選ばれたものの、井端弘和監督はもともと松井裕樹、松本裕樹、大勢、石井大智でブルペンを回す予定だったところ、石井に加えて松井裕樹までケガで辞退となり連覇への大きな不安要素となっている」

そしてそれ以上に、リーグ連覇を狙う阪神への影響も甚大だと見られている。

「石井は藤川球児監督が"チームの心臓"と評するブルペンの中心で、左腕の及川雅貴との左右2枚看板だった。石井は昨季、6月の交流戦で頭部に打球を受けて離脱したが、1か月後に復帰。世界記録の50試合連続無失点を達成し、まだ継続中です。53試合に登板してわずか1失点の防御率0.17という数字でリーグ優勝に貢献した。

今シーズンはセットアッパーから、陰りが見える岩崎優に代わるストッパーへの転向も期待されていたが、そんな藤川構想は開幕前に根底から崩れることになった。石井の代役が見つかるかが連覇のキーとなる」（前出・阪神担当記者）

在京球団スコアラーは石井の離脱についてこう語る。

「チームにとって痛いのは間違いなく、その穴を埋めるハードルは高い。まずは桐敷拓馬。2024年にリーグトップの70試合に登板して最優秀中継ぎのタイトルを取りながら、昨年は一軍登録を外れるなど43試合の登板にとどまったが本領を発揮することが求められます。そして難病の『胸椎黄色じん帯骨化症』からの完全復活を目指す湯浅京己にも期待がかかる。昨年は66試合に登板して46Hだった及川雅貴に2年連続での活躍が必須。あとひとりでもブルペンが欠ければ苦しくなります」

藤川監督の発言の真意

ただ、藤川監督は沖縄キャンプの打ち上げで、「（石井の離脱が）戦力ダウンとは思っていない」と強気の発言。「右のリリーフに兆しが見えた」として2023年ドラフト5位の3年目・石黒佑弥と2024年ドラフト3位の2年目・木下里都の名前を挙げた。その心中について、阪神の元ヘッドコーチで編成部長も歴任した野球評論家の黒田正宏氏はこう見る。

「石井の離脱はたしかに大きい。藤川監督が名前を挙げた石黒、木下、そして2024年育成1位の工藤泰成などは経験が浅い。ボールのキレがよくて期待できるのは木下でしょうが、これから育てなくてはいけない段階です。

期待しているのは昨年7月途中に復帰加入してブルペンを支えたドリスではないか。7人いた外国人の支配下選手で唯一残留となったのはそれだけ評価をされているから。キャンプ中もキレのいい球を投げていた。1イニングなら十分でしょう。新外国人のモレッタは守護神候補との見方もあるが、どこまでできるかはまだわからない。オープン戦でどこまで日本の野球に慣れるかだが、予測不能の変化をするスライダーが武器になりそうです」

そうしたなかで黒田氏は「先発が揃っていること」に光明を見出す。

「村上頌樹、才木浩人、大竹耕太郎、伊原陵人、高橋遥人、伊藤将司に、新外国人の左腕・ルーカスと、右腕で203センチのラグズデールが加入した。ルーカスはWBCの強化試合で来日初登板したが、完璧なピッチングだった。新外国人も含めて8人の先発候補がいて、左右のバランスもいい。こんな球団は他にありません。そこは藤川監督も自信を持てるのでは。

対戦カード（3連戦）の頭に村上と才木を投げさせられるのが大きい。3連敗しないローテを組めれば、悪くても5割ペースで戦える。高橋遥人が初日からブルペンに入るなどキャンプが元気で、初めて見る光景だった。昨年の後半で守ったローテをフルシーズンで守ることができれば大きい」

懸案だった抑えについては「3連投が厳しい岩崎に加え、及川を起用するのではないか」と見る。

「及川が抑えに回っても、その前に桐敷が使える。ドリスとモレッタを中継ぎにして、あとは若手3人の誰かが戦力になってくれればいい」（黒田氏）

ただ、新外国人や若手への期待が計算違いとなった場合の危うさが残るのは間違いない。"心臓"が抜けたチームの連覇への道のりは平坦ではない。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号