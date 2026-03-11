º£Æü11Æü¡¡¶áµ¦¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×»ç³°Àþ¤¬¹ß¤êÃí¤°½ê¤â¡¡3·î¤Ç¤âÌýÃÇ¤ò¤»¤º¤ËÂÐºö¤ò
º£Æü11Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÂçÂÎÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¶¯¤¤¡×»ç³°Àþ¤¬¹ß¤êÃí¤°½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À3·î¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÌýÃÇ¤ò¤»¤º¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü11Æü¤ÎÅ·µ¤¡¡¶áµ¦³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë
º£Æü11Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Á´ÈÌ¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤äÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹»þ´Ö³°½Ð¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢»ç³°Àþ¤ÎÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
º£Æü11Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤Ï12¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¶áµ¦¤ÎËÌÉô¤Ç9¡î¤«¤é10¡î¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï12¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºòÆü¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¤¿¤á¡¢Ãë´Ö¤Ç¤âÆü±¢¤Ç¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤È¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤Æ¤¯¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõ¤Ê¤É¤Ç¾å¼ê¤¯Ä´Àá¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ç³°Àþ¤ËÃí°Õ
»ç³°Àþ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å·¸õ¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÌ¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ç³°Àþ¤ÎÀ¼Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Çö¤¤±À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î80%°Ê¾å¤¬Æ©²á¤·¤Þ¤¹¡£
¢ »ç³°Àþ¤ÏÈ¿¼Í¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿¼ÍÎ¨¤Ï¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢º½ÉÍ¡¦¿åÌÌ¤Ï10¡Á20%¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï10%¡¢ÁðÃÏ¡¦¼ÇÀ¸¡¦ÅÚÌÌ¤Ï10%°Ê²¼¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ËÍá¤Ó¤ë»ç³°Àþ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÄ¾ÀÜÆÏ¤¯»ç³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿¼Í¤·¤¿»ç³°Àþ¤â²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£ É¸¹â¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤Ï10¡Á12%Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»³¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£