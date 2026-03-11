《東日本大震災から15年》定点撮影でたどる復興の歩み 宮城県石巻市で被災した桜井家、祖父母の家に避難し電気も水も止まり「ゲーム機が充電できなかった」5歳時の記憶 ＃知り続ける
東日本大震災から15年、「週刊ポスト」は被災地を定点撮影して復興の歩みを伝えてきた。あの当時、子供だった彼らはいま、どうしているのか。石巻市で被災した桜井家の移り変わりをたどりながら、「復興」とは何かを改めて考えてみたい。
【写真】石巻市で被災した桜井家の移り変わり。2021年2月17日、2026年2月18日に撮影
祖父との別れを経て
宮城県石巻市で被災し、当時5歳だった桜井崇一郎さんは、幼稚園の帰り道で激震に遭遇した。
「乗っていた母親の自動車ごとひっくり返るかと思うほどの揺れでした」
一家は祖父母の家に避難。電気も水も止まった。
「最も不便だったのは、ゲーム機が充電できないことでしたね（笑）」
現在はプログラマーを目指し、通信制大学に通っている。母親の兄・木村文洋さんは言う。
「田畑がなくなった代わりに、立派な復興住宅や道路、堤防が建ち並んでいる。若者の姿は見かけなくなりました」
2018年には祖父との別れを経験した。
「震災より悲しかった。平成の次の元号を楽しみにしていたのに」（祖母・せつ子さん）
※週刊ポスト2026年3月20・27日号