老朽化が進む地方のインフラをどう守るか…新しい「道づくり」の方法

産学官民の協働による道づくり

私は2005年に福島県郡山市にある日本大学工学部に赴任した際、せっかく地方の大学に赴任したのだから、地域のために何かしら貢献したいと考えていました。転機となったのは2012年2月のことです。

ある講演会に招待され、同席したのが当時長野県下條村の村長だった伊藤喜平氏でした。その講演に衝撃を受けたのです。

村長のお話をかいつまんで紹介すると、「過疎の進む村を再生させるには、国からの補助金などに頼らず、自立した村づくりを進める必要がある。そのため、村が資材を支給し、村民自らが道づくりを進める事業を導入することで、村内の道路が整備され、浮いた資金で子育て支援などに当てることができる。そのためには、役場職員と住民の意識改革が必要だ」というものです。

その結果、下條村では当時出生率が全国平均を大きく上回り、人口増を実現し、“奇跡の村”と呼ばれるようになったのです。

この話を聞いて、心が震えました。私も福島の地でこうした活動を実践したいと考えたのです。県内のさまざまな自治体にヒアリングしたところ、意外なことに郡山市の隣にある平田村で住民参加による道づくりをおこなっていることを知りました。さっそく平田村にアポを取り、澤村和明村長に面会の機会をいただき、ぜひこの取り組みに参加させてもらいたいとお願いしたところ、快諾いただきました。

そこで私が考えたスキームは図表5-1のようなものでした。下條村のモデルをマネしても、面白くない。どうせやるなら新たなモデルを生み出したいと考え、産学官民の協働による道づくりを提唱したのです。

役場が道づくりに必要な生コンを支給し、住民が労働力を提供し、村内の生活道路を整備する。ここまでは下條村と同じです。

そこに学生を派遣することで、学生も住民と一緒になって道づくりをおこないます。大学で土木工学を学ぶ学生はコンクリートの勉強をしますが、せいぜい10リットルのコンクリートを練り混ぜ、直径10センチメートル、高さ20センチメートルの小さな供試体を作製し、その圧縮強度を測定する程度のものです。

しかし道づくりの現場は違います。工場から生コン車で次々と運ばれてくるコンクリートを手際よく敷き均し、締め固める作業を体験することにより、学生はコンクリートの質感を肌で感じることができます。そればかりか休憩時間には住民の方とコミュニケーションを図ることで、地域の実状に触れることができます。学生を現場に派遣することで格好のOJT、すなわち現場実習の機会を得ることができるのです。

「産」は地域のインフラを支える建設業の方々です。こうした方々が、品質の高い道を造るための技術指導をおこなったり、当日には交通誘導などの裏方を務めることで、地域になくてはならない産業であることを再認識させる好機となります。こうして産学官民の協働による道づくりが2012年6月にスタートしたのです。

実際の道づくりの作業は安全性に配慮し、重機を使わず、農作業に使う鍬や、野球のグラウンド整備に使うトンボなどを使って生コン車から排出されるコンクリートを手際よく敷き均します。その後、専用のタンパーと呼ばれる道具を使ってコンクリートをたたき、内部の余計な空気を追い出し、コンクリートを締め固めます。そして、レーキによって表面を平滑にし、最後にスリップを防止するためほうき目をいれて、コンクリートが固まるまで養生し、完成となります。お昼休みには地元の方に炊き出しをおこなっていただき、おにぎりや豚汁、そして地元特産のアスパラガスなどを頬張りながら、学生と住民との間に会話の花が咲きます。

この道はある集落から隣町に続く一本道でしたが、豪雨のたびに砂利が沢に流され、通行止めになっていました。この道をコンクリート舗装することで、その後は大雨が降っても通行止めになることはなく、地元の方に大変喜ばれました。こうした簡易な道であっても防災上大きな役割を果たすことになったのです。

