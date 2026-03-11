15年前の2011年3月11日、14時46分、東日本を襲った大地震による死者・不明者は約2万2000人におよぶ（2024年3月時点）。失われたのは大切な命だけではない。豊かな海、実りをもたらす田畑、何気ない日常が広がっていた町──ふるさとの景色は一変した。15年という年月はが経ち報道の数は減ったが、私たちが思いをはせ続けること、忘れないこと、それが未来への教訓をつなぐ──。

教訓を忘れた歴史を繰り返さないために

阪神・淡路大震災当時の救援活動経験と、地質調査の知見を生かして各地で講演活動を行う西影裕一さんは、東日本大震災の直後から被災地に入った。ボランティアは人が多すぎて断られたため、調査を行うことにしたという。以来、福島、宮城、岩手を縦断する定期的な調査を行ってきた。

全国で1万枚以上の写真を撮影してきたなかで、特に印象に残っている景色がいくつかあるという。

「岩手県宮古市にある"万里の長城"ともいわれていた防潮堤を越えて、津波があらゆる建物を破壊し尽くした光景には言葉を失いました。全長2km以上、高さ10mほどの壁でも町を守り切ることはできず、人々の生活がすべて津波に流されてしまった。その残骸が"ゴミ"として積み上げられた山は地獄絵図としかいいようがなかった。そのほかにも高さ15mの建物の屋根に打ち上げられた車、気仙沼で海から500mも離れた陸に運ばれたタンカーなど、津波の恐ろしさを改めて感じる光景ばかりでした」（西影さん・以下同）

兵庫県で教員や教育委員会の仕事に従事した西影さんは、校舎の崩壊にも特に心をえぐられたと続ける。

「多くの児童・生徒の命が失われてしまった学校も少なくない。校舎や校庭で大切な時間を過ごすはずだった子供たちの命、生き延びた子供たちは生活が奪われてしまったと思うと、本当につらかったです」

定期的な現地調査を重ねたことで、復興の兆しを目にしたこともあった。

「2011年5月に訪れた宮城県名取市では、がれきと重金属に覆われてきらきらひかる田んぼを見かけました。地元の人たちが『むこう10年は米をつくれないかもしれない』と言っていたのですが、3年後には土ごと入れ替えてお米づくりが再開していた。日本人の底力を感じた瞬間でした」

復興が進むと同時に、震災の記憶は薄れていく。これは現代に限らず昔も同じだった。過去の教訓を生かせなかったという痕跡を、西影さんは東北各地で発見したという。

「東北地方の各地ではたくさんの自然災害伝承碑（石碑）を見つけました。三陸では明治29年と昭和8年にも大きな地震があった。その記録と『地震があったら高いところに避難しろ』という教訓を刻んだ石碑がたくさんあるのに、その歴史は受け継がれず、被害が大きくなってしまった」

「釜石の奇跡」や「閖上の奇跡」と呼ばれた、避難訓練のおかげで大勢が助かった事例もある。その重要性をひとりでも多くの人に伝えることが自分の使命だと、西影さんは語気を強める。

「阪神・淡路大震災の後にも多くの石碑がつくられましたが、これらを使って伝承していくことが重要です。自然災害で命を失うほど悔しいことはありません。東北に通う間に、調査や講演活動を続けることで、ひとりでも未来の被害者を減らしたいとより一層強く思うようになりました。

講演を聴きに来てくれるかたたちはすでに防災意識が高いので、家族や友人に、防災意識の輪を広げていってほしいといつもお願いしています」

【プロフィール】

西影裕一／1954年、兵庫県姫路市生まれ。姫路市内の小中学校教員、小学校校長をなどを経て、現在「はりま地盤・地震研究会」の代表。日本地震学会会員として50年にわたり地質学・地震学の研究を続け、各地で講演活動を行う。

