超貴重な「明治の軍装本」がいま話題、日本「陸軍被服40年史」の”すごすぎる全貌”を明かす…！

3月13日公開の「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」では、明治期の軍装も見どころの一つという。そうした中にあって、いま明治期の軍装の写真やイラストを集めた『［新装版］写真で見る明治の軍装』（藤田昌雄著、潮書房光人新社）がSNS上で注目されている。表紙を飾る眉目秀麗な陸軍少尉の凛々しさに目を奪われるファンも少なくないとか。西洋の近代国家に範をとった陸軍の軍装はどんな進化の過程をたどったのか。貴重な写真やカラー史料で再現した同書から一部抜粋・再構成してお届けする。

建軍当初の色彩は装飾に主眼

明治期の被服は、建軍当初のシンプルな被服体系より、年代をかさねるごとに兵科の増設や変化する戦場の状況に対応すべく進化をとげて、陸軍の増強に合わせてだんだんと複雑な体系を持つように変化しました。

とくに軍服の色彩は当初は装飾に主眼が置かれていたものの、戦場での戦闘隊形の変化によって最終的にカモフラージュ効果を主眼とした保護色の軍服が出現するなど、明治期約40年間の時代の流れの中での軍服の変遷は、国力の充実とあわせて、その進歩は眼を見張るものがありました。

西南戦争で登場した「鼠隊」

明治十年二月五日に勃発したわが国最後の内戦である「西南戦争」では、一万二千名の兵力を擁する「西郷軍」に対して、「熊本城」には三千五百名の「熊本鎮台」の将兵が籠城するとともに、全国の鎮台より「第一旅団」「第二旅団」「第三旅団」を出動させ、「別働旅団」五個を編成した。

三月になると初の予備役召集により「第二後備軍」の召集を行なうとともに、五月には警察官一万二千名で新たな旅団を編成した。

この未曽有の兵力動員では、明治八年制定の軍服だけでは動員部隊に対する被服供給が間に合わず、「呉絽服（ごろふく）」と呼ばれる臨時制定の被服を制定して被服不足に対応した。

もともと「呉絽服」は江戸時代にオランダより輸入された羊毛・駱駝毛・山羊毛等で荒目に織られた「梳毛（そもう）織物」の総称であり、当時は羽織・合羽・帯地等に用いられていたほか、各藩の藩兵では兵卒用の被服としても多用されていた。「西南戦争」時の「呉絽服」はその色彩が薄紺色であったことから、動員部隊は通称「鼠隊」と呼ばれた。

このほかに「陸軍」より「西郷軍」に身を投じた者は、陸軍の軍服をそのまま着用したものも多かった。

参謀・山縣有朋は「山足袋」着用

西南戦争で陸軍が用いた将校軍刀の多くは、西洋のサーベルタイプで刀身に洋鉄を用いた明治八年制定軍刀であり、敵を切っても損害をあたえることができないケースが多々あり、多くの将校が私物の日本刀を携帯した。この戦訓から後述の明治十九年制定軍刀では刀身に日本刀を仕込むようになる。

「飯盒」は将校用としては、後の飯盒と異なり炊飯が不可能で、弁当箱としての利用に特化された鉄製漆塗り物があり、下士官兵は柳で編んだ「飯骨柳（はんこつりゅう）」と呼ばれる弁当容器を用いた。

「水筒」はブリキ製の水筒の存在が伝えられているものの、総員に配備されたものではなく、実際は竹筒・水桶等を利用している。

陸軍は建軍以来フランスを範とした「背嚢」を採用していたが、「西南戦争」では戦場での機動性を優先して軽装な「背負袋」を多用している。また、足回りは国産の製靴技術が未熟であったことと日本人自身が靴文化に慣れていなかったために、多くの将兵が足袋・草鞋を多用している。実際に参謀である「山縣有朋」も戦場では「長靴」を脱して、「山足袋」を用いていた。

日露戦争ではカモフラージュ効果重視

建国以来初の未曾有の規模の国家動員戦である「日露戦争」では、被服面でも大きな進歩があった。開戦と同時に既存の明治三十三年制定の被服につづいて、戦時簡略型の将校被服である「戦時服」が採用され、さらに翌年になると将校下士兵卒用のより実戦向きの「新戦時服」が制定され、戦場に投入された。

明治三十七年二月になると、激化が予想される戦争に備えて将校被服の整備を顧慮して明治十九年制定の将校・准士官の服制を戦時規格品に代替する時限立法である「戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル陸軍服制ニ関スル件」が「勅令第二十九号」で定められた。この戦時時限立法による将校服は通称「戦時服」と呼ばれた。

将校の軍服は明治二十六年改正の夏衣と階級識別を同一タイプにするとともに、服の地質は濃紺ないし紺絨となった。また、夏衣・夏袴・日覆・垂布は、従来の白色から戦場での不可視性とカモフラージュ効果を考慮して新たに茶褐色とされた。

日露戦争での大規模兵力動員に備えた被服補給体系の簡略化を目的として、明治三十七年三月一日の「陸普大四十六号」の「戦時下士以下被服調弁補給手続」が日露戦争の期間中のみの時限立法として制定された。

この制定によって動員事務の円滑化をはかるとともに、平時より「戦用品」としてストックしている戦時動員被服のなかから動員部隊には制式の「短靴」と「麻脚絆」を装備させ、爾後の補給は兵站勤務部隊以外の野戦部隊には新たに「編上靴」と「巻脚絆」を追送するという規定であった。

