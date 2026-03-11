現役医師が思う、「これからの医の世界を生き抜くために必要なこと」良い【導き手】があなたの人生を豊かにする

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

博士号を取るか取らないか

1990年代までは、名刺に「医師・医学博士」と書くことがステータスで、クリニックを開業する時にも博士号が有利に働くと考えられていました。でも近年、若い医師の間では、僕の世代で重視されていた「医学博士（Ph.D．）」よりも「専門医資格」を優先するようになっています。

以前は博士号を持つことで活躍できる場が広がり、生涯報酬にも差が出るとされていたけれど、最近ではその魅力が急速に薄れてきている。なぜだと思いますか？

まず、医学博士号の取得には、新しい知見を生み出すための博士論文を書かなければならないため、創造的な能力と長い時間が必要で、査読審査の通過も求められます。また、大学病院に所属していなければ、論文のネタとなる症例データなどを手に入れるのが難しいという現実もある。さらに、多くの場合、教授の許可がなければ博士号審査に出せないなど、研究以外の要素が絡んでくることも、若者離れを引き起こした原因といえるでしょう。

今は、研修制度の変化により、大学附属病院の医局の求心力は弱まっています。そして、民間の医療機関がウェブサイトやSNSなどを通じて医師を直接募集する機会も増えました。医師からすると、医局に頼らなくてもキャリアを築けるようになったのです。ただし、地方の医大などでは、依然として医局が中心的な役割を果たす場合もあるため、その点は頭に入れておいたほうがいいです。

もちろん今でも、初期臨床研修の2年間で基本的な診療能力を身につけた後、大学院に進んで博士号を取る人もいます。大学院生は学ぶ立場だから、4年間は無給どころか学費を払いながら研究をし、週に1日程度、外部の病院でアルバイトをして生計を立てるのが一般的です。こうして臨床経験を積みながら研究にも打ち込むことが可能になる訳です。

研究者になった人を見ると、結局は魅力的なテーマと、良き指導者にうまく巡り合うかどうかが大きい、いや、ほとんどすべて、と言ってもよいでしょう。出会いにより、一生続けていきたいと思えるライフワークが見つかることもあるのです。

あなたがもし、特定のテーマに関心を持ったら、研究活動を始めてみることを勧めます。臨床医として患者さんの命を救うことは、もちろん尊い仕事です。でも研究を通して医学の発展に関わることにも、かけがえのない喜びがあるからです。論文執筆は、あなたの知的好奇心を刺激し、探求心を高めるのはもちろん、思考力を鍛える訓練にもなるでしょう。

一つだけ伝えておくと、博士号がなければ、多くの私立大学医学部の講師以上にはなれません。大学にもよりますが、それがルールであれば、絶対になれない。今では臨床医に博士号は必要ないし、医師として博士号がなくてもできる仕事は多いけれど、医療の世界に限らず、一般企業で働く場合でも、博士号の条件を必要とするケースもまた、少なくありません。

このように、制度や資格を単なる義務的な存在として捉えるのではなく、その意義を理解し、自分の夢を実現するための貴重な機会として、どう活用できるか考えてほしいのです。

テーマを見つけ、師に出会う

専門医の道を目指すにも、研究の道を進むにも、20代の新米医師がもっとも重視すべきことは、自分が全集中して取り組みたいと思える「良きテーマ」を見つけ、「良き師」との出会いを大切にすることです。これは、医師としての人生の方向性を決める、極めて大きな要素です。

では、いつどの段階で、どのようにすれば良いテーマに出会えるのか？ 若い医師で、この疑問を抱える人は多いでしょう。全員が抱える問題意識と言ってもいい。まずは臨床の現場で、チームの上級医や同僚がどんな研究をやってきたかを観察してください。あくまでも観察するだけで、他の医師が面白そうなテーマをやっていても、まだ真似をしなくていい。じゃあどうすればいいかというと、じっくり見ているうちに、いろいろ思いつくので、ちょっと（ちょっとでなくてもいい）変えたものをやろうと考えるのが、自然な流れです。

もちろん、ちょっと変えたぐらいだと、研究テーマとして成り立たなかったり、その人がある程度やり尽くしていて面白くなかったりする可能性も高いのです。そうなると、テーマを変える必要が出てきます。

たとえば、放射線科の場合、ある撮影装置（PET、ポジトロン断層撮影装置）による脳の研究は当時すでにやり尽くされていた感じでした。だから僕は、隙間を狙ってがんをテーマに選びました。人の手がまだ入っていない領域じゃないと、新しい差別化はできませんから。

自分が選択したテーマが正しいのかどうか、見極めてアドバイスするのが師匠の役割です。僕の場合にはいわゆる「師匠」はいませんでした。でも、大きなシショウはありませんでした。師匠の代わりにメンターはいてくれたので。ちょっと説明しますね。

僕は、師匠が得られるなら、それに越したことはないと思っています。

実際に、優れた師匠に出会い、そのもとで研究者として成長し、幸せな道を歩んでいる同級生を何人も見てきました。師匠は、研究の内容だけでなく、研究者としての時間の使い方や哲学、ひいては人生の設計まで含めて学べる、得難い存在です。

一方で、現実には、誰もが必ずしも師匠に巡り合えるわけではありません。僕自身、医学部や大学病院という環境の中で、明確に「この人を師匠と呼べる」という存在を得られないまま、研究を続けてきました。

それでも僕は、師匠が見つからなかったからといって、研究を諦めてはいけないと思っています。

だから、まずはこう伝えたいと思います。師匠を探してほしい。だけど、それがうまくいかなかったとしても、そこで絶望し、諦めないでほしい。

ところで、師匠とメンターは、こう違うと考えています。まず、師匠もメンターも、ともに「何をどう考えるか」を導いてくれる存在です。しかし師匠は、それに加えて、予算や弟子の時間管理、成果に対する結果責任などすべての役割を担います。また、師匠は同じ専門領域、同じ組織の中で機能することが多いのに対し、メンターは分野や立場を超えて成立します。

これは僕の個人的な実感でもありますが、師匠が得られなくても研究は続けられる一方で、メンターなしでは視点を更新し続けることが難しくなると思います。

振り返って、僕がメンターから研究について学んだことを考えると、大きく二つあります。

一つは、行き詰まりは失敗ではなく、視点を変えるべき時期のサインであるということ。

そしてもう一つ、より重要だったのは、研究と人生は切り離せず、どちらかが壊れれば長く続かないということでした。

研究に限らずに、となると、僕にとって重要なメンターの多くは、北野高校の先輩でした。年の離れた方が多く、Iさんや、Sさん、（別の）Iさん、Kさんなど、本当によくしていただいて、今でもお付き合いがあります。専門も立場も異なる人々と、学校という縁でつながれたことは、自分の研究や生き方を相対化する上で、非常に貴重な経験でした。

巡り合わせが悪く、希望する専門分野に師匠を見つけられなかったとしても、異なる分野のメンターから学びながら、自分の研究を形にしていくことは可能です。

自分を信じ、ときにメンターを頼り、視点を借りながら、独自に進む道は確かにあります。

僕はそのやり方で、ここまでやってきました。さあ、あなたも方向性を定めた日には、まず、師匠を探してみてください。

専門医制度の整備、医師のキャリアにおける博士号の価値の相対的な低下、旧来の徒弟制度を嫌がる昨今の若者気質などなど、さまざまな理由で大学附属病院の医局離れが進んでいます。しかし今でも、若手医師の中には、最初は気概を持って臨床と研究の両立にチャレンジしている人も少なくありません。けれども、指導医との相性が悪いといった理由で研究テーマ選びにサポートを得られないこともある。それが原因で職場を変える人もいますが、行った先にもまた、別の人間関係が存在する訳です。

人間関係を事前に情報収集できればいいけれど、できないなら運に任せるしかない。これはどんな世界も――ビジネスの世界も世間一般も同じで、上長やチームの人との相性や、組織で自分がどう評価されるかについては、そこに行って実際に働いてみないとわかりません。そして、もしもうまくいかなかったら、我慢して時間を無駄にするより、さっさと他の病院に転職したほうが合理的です。自分にとっての良き師とは、そういう中で出会っていくのです。良き「導き手」との出会いは、あなたの人生を決定的に豊かにしてくれる貴重なものだと思います。

