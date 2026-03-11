韓国人が遠く離れたイラン戦争に神経質になる理由〜次は「中国抑止ネットワーク」の最前線に立たされる恐怖が…

親イランでもあり、親イスラエルでもあり

現在、戦火が拡大しているイランは、韓国・ソウルから約7000km離れている。飛行機でも10時間はかかる遠い地域だ。地理的に見れば、明らかに韓国とは距離のある中東の紛争である。しかし、韓国人の心理的・歴史的感覚からすれば、イランが位置する中東は、決して馴染みの薄い遠い場所ではない。

1970年代、韓国経済の高度成長期には、いわゆる「中東ブーム」があった。韓国の建設会社と労働者が大規模に中東へ進出し、外貨を稼ぎ出したことが、産業化初期における韓国経済の重要な原動力となった。その中東ブームの中心国こそがイランであった。韓国ITの心臓部と呼ばれる江南（カンナム）駅と駅三（ヨクサム）駅を結ぶ「テヘラン路」は、当時の韓国とイランの友好関係を象徴的に示す証左である。

一方、政治・社会的感情においては、イスラエルとの心理的距離も比較的近い。特に保守陣営では、米国およびイスラエルに対する友好的な認識が強い。韓国の保守系集会では、米国の星条旗と共にイスラエルの国旗や「ダビデの星」が登場する光景が頻繁に見られる。こうした背景には、韓国人の約2割が信者であるというプロテスタントの影響も少なくない。イスラエルのエルサレムは「神が約束した聖地」であり、ユダヤ人は「神に選ばれし民」であると信じられているからだ。毎年10月の第1主日（日曜日）、韓国の教会ではエルサレムとイスラエルの平和のために祈る時間が設けられる。これが、韓国のプロテスタント信者の間でイスラエルに対する情緒的な共感が根強い理由である。

韓国政界の反応も分かれている。進歩（革新）陣営からは、米国の軍事行動を強く非難する声が上がっている。国会第3党である「祖国革新党」は「イラン最高指導者の死を招いた今回の攻撃は、明白な国家テロリズムである」と批判。進歩系4党が連合し、「国際人道法に違反した『人道に対する罪』」「戦争と平和がトランプ氏の判断に左右される国際秩序は、決して容認できない」「米国の明白な国家テロ」といった共同宣言文を発表した。

対照的に、保守陣営ではイランを北朝鮮になぞらえる発言が相次いでいる。「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は「28日、米国はイラン指導部を壊滅させ、核に執着する独裁国家の運命を世界に刻みつけた」とし、「北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）が直面する未来の予告編になり得る」と見通した。

韓国政府に対する外交的圧力も強まっている。イラン政府は最近、韓国政府に立場表明を求めるメッセージを送り、駐韓イスラエル大使はソウルで記者会見を開き、国際社会の支持を訴えた。双方が韓国の動向を注視している状況だ。

在韓米軍の投入も？

こうした複雑な背景の中、韓国政府は今回の事態に対し、慎重な態度を堅持している。公式には「戦略的曖昧さ」に基づき、発言を最小限に抑えているようだ。ただし、韓国政府が今回の戦争が自国の安保に及ぼす影響について、鋭敏に注視している問題がある。戦争が長期化した場合、米国が朝鮮半島に配備されている在韓米軍の戦力を他の戦場に再配置（戦略的柔軟性）するのではないかという懸念だ。

実際、最近の韓国メディアでは、在韓米軍の防空部隊の一部が中東へ移動する可能性が相次いで報じられている。『朝鮮日報』は、精密攻撃が可能な誘導爆弾キット1000個以上が昨年末から米国本土に搬出された事実を伝え、「戦争が長期化すれば、パトリオットやTHAAD（高高度防衛ミサイル）などの防空資産や、昨年、群山（クンサン）基地に常時配備された無人攻撃機MQ-9『リーパー』などの監視偵察資産が移動対象になる可能性がある」という専門家の見解を報じている。

米国は以前から、在韓米軍の役割を「朝鮮半島防衛」のみに限定しないという立場を明確にしてきた。2006年に韓米間で合意された「在韓米軍の戦略的柔軟性に関する合意」がその出発点である。この合意は、米国が在韓米軍を地域紛争に投入できるという原則を認めつつ、同時に「韓国が本意ではない紛争に巻き込まれてはならない」という韓国側の立場を併記する形で妥協点が見出された。同盟上の必要性と地政学的な懸念を同時に考慮した、一種の「曖昧な合意」であったと言える。

問題は、こうした合意が実際の戦時状況下でどこまで適用されるかだ。中東でイランによるミサイルやドローン攻撃が続く中、米国の防空能力への需要は急増している。こうした状況下で、在韓米軍が運用するパトリオットなどの防空資産が他の戦場へ転用されるシナリオは、十分に現実味を帯びた仮定となる。実際、米軍は過去にも中東危機の際、防空部隊を他地域から循環配備した前例がある。もし今回、こうした再配置が現実のものとなれば、在韓米軍の「戦略的柔軟性」が実地で機能する初の事例となる可能性がある。

台湾有事、北朝鮮危機に結びつかないか

韓国がとりわけ神経を尖らせている理由は、この問題が最終的に「台湾有事」と結びつきかねないからだ。米国は東アジアで中国を抑止するための軍事ネットワークを強化しており、台湾海峡で軍事衝突が発生した場合、在韓米軍基地や戦力を活用する可能性を排除していない。しかし韓国の立場からすれば、在韓米軍が台湾情勢に関与した瞬間、韓国もまた中国と対峙する構図に組み込まれざるを得ないという懸念が拭えない。

さらに深刻な懸念は「二重危機」のシナリオである。台湾海峡で軍事衝突が発生し、米軍の戦力がそちらへ割かれた隙を突いて、北朝鮮が好機と判断し軍事挑発に踏み切る可能性だ。この場合、朝鮮半島の防衛力の一部が他の戦場に縛られた状態で、新たな安保危機に同時並行で直面されてしまう。

興味深い点は、今回の議論が事実上、在韓米軍の「直轄戦力」に集中していることだ。日本にもパトリオット防空システムは存在するが、その多くは日本の航空自衛隊が運用している。一方、韓国には在韓米軍自身が直接運用する強力な防空戦力が存在する。そのため、米軍の独自の判断で再配置できる防空資産は、現実的に朝鮮半島により多く集中しているのが実情だ。結果として、中東戦争の波紋が北東アジアの安保論議へと波及する際、その中心に韓国が立たされることになる。

つまり、今回の中東戦争は韓国にとって単なる遠方の紛争以上の意味を持つ。米韓同盟が「朝鮮半島防衛同盟」から「地域安保同盟」へと変質していくのか、そしてその変化の中で韓国がどこまでの役割を担うべきなのか。今回の一連の事態は、まさにその覚悟を問う試金石となっているのかもしれない。

