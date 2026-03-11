かつて「ギャルのカリスマ」として一世を風靡した安西ひろこ（47）が、20年ぶりとなる平成ギャルメイク姿を披露し、当時の熱狂を知るMC陣から絶賛の嵐が巻き起こる一幕があった。

【映像】20年ぶりの平成ギャルメイク姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月10日に配信された回では、ゲストとして登場した安西ひろこが、最新の雑誌企画で披露したというギャルメイク写真を公開した。

モニターに当時の安西を完璧に再現したメイク写真が映し出されると、スタジオは「あら〜」「若いな」と騒然。屋敷が「俺たちが一番ドキドキした世代じゃないですか」と熱っぽく語れば、東袋も「学生時代の、お姉さんっていうね」と同意。安西はこのメイクについて、雑誌「DIME」の「平成ギャルメイク！当時の安西ひろ子を再現！」というテーマで20年ぶりに挑戦したものだと説明していた。