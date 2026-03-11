学校の歴史の授業がつまらないのは“教科書の順番”が原因？ 古代史ばかりで現代にたどりつかない背景と神話が教科書から消えた戦後の事情

小中高で学ぶのに、なぜか歴史は「おもしろくない」といわれることの多い科目だ。しかも現代史ほど賛否が分かれやすいため、学習現場が無難な古代へ寄りがちだという指摘もある。戦後教育の流れも含め、歴史教育の盲点を考える。

歴史は「役に立たない」「おもしろくない」という批判

日本の歴史教育は、長らく「暗記中心」の学習に偏りがちであり、体系的な理解や批判的思考を育む機会が限られてきました。





神話（建国の歴史）が教科書から省かれている理由

特に、世界史の教育は「日本史とは別物」として扱われがちであり、世界の歴史の中で日本がどのような位置にあったのかを学ぶ機会が十分に確保されていません。そのため、日本の歴史を客観的に捉える視点が不足し、国際的な出来事に対する理解や議論が深まりにくい現状があります。日本の学校では小・中・高と歴史教育が行われていますが、歴史の授業は子どもたちにとって「覚えるだけで役に立たない」「おもしろくない」「難しい」といったイメージが根づいてしまっているように感じます。「難しい」と感じるのは仕方ない部分があるとしても、「おもしろくない」、さらには「覚えるだけで役に立たない」などと思われてしまっているのは問題です。ではなぜ日本の歴史教育は役に立たない、おもしろくないと思われるような科目になってしまっているのでしょうか。歴史教育について考えていきましょう。

まずは「覚えるだけで役に立たない」という問題から見ていきましょう。日本の学校の歴史教育では、原始・古代・中世……と教科書の順に従ってしっかりと教えるのが一般的です。たしかに歴史のつながりを認識するにはよいのですが、そうなってくると次のような問題が出てきます。



・「原始・古代」から順番に学ぶため、「近代・現代」を学ぶ時間が足りなくなりがち

・そもそも日本で教えられる古代史は本来の古代史ではない



原始・古代といった時代を教える方が、先生にとっては気が楽です。こういった時代を教える際には、比較的ではありますが「配慮の必要がない」からです。



たとえば仮に聖徳太子の批判をしたとしても、源頼朝を貶める言い方をしても、怒る人はほとんどいないでしょう。ところが現代史になると話は別です。もっともわかりやすいのは安倍晋三元首相でしょう。



安倍元首相を褒め称えれば、賛同する人も多くいるでしょうが、その一方で反発も高まるでしょう。子どもたちは受け入れたとしても、保護者からクレームがくるかもしれません。そのため、肯定的に語っても否定的に語っても、反発が出る可能性が高いのです。



そうなると先生としては無難に済ませたいので、現代史を避けたいという思いが強くなります。



「学校では古代史をずっとやっていて全然終わらなかった」という声をよく聞きますが、それは「古代史にこそ学ぶべきことがある」といったポジティブな意味で指導をされている先生もいるでしょうが、実は「現代史を深くやりたくない」という事情もあったりするのです。



また、そもそも現在の学校で行われている古代史は、本当の意味での古代史ではありません。これは「歴史学」ではなく「考古学」なのです。



歴史とは「文献の記録から過去を読み解くこと」です。そう考えると、石器や土器、銅鐸などから学ぶ縄文時代・弥生時代は考古学であり、歴史学ではないのです。



では、現在の縄文時代や弥生時代の範囲では、何を学ぶべきなのでしょうか。

歴史を語る上で「神話」が必要な理由

それは「建国の神話」でしょう。伊弉諾尊・伊弉冉尊の国生み神話から始まって、天照大神・素戔嗚尊と続き、そして神武天皇に至るといった話をした上で、飛鳥、奈良、平安時代へと続いていくのです。しかし、現在の日本の学校では神話（建国の歴史）が省かれているのです。

戦前の歴史教育はこのようなものでした。ではなぜ、現在の形に変えられてしまったのでしょうか。その答えは、GHQの占領政策にあります。GHQが日本を占領した際、プレスコードや教科書検定基準が定められました。



プレスコードとは、新聞・出版検閲の基準のことです。これに基づき、占領軍に対する批判などの禁止と新聞や出版物の検閲が定められました。またその後、ラジオに関してもラジオコードという基準が定められています。



さらに教科書については教科書検定基準が採用されました。これは「国体」「国家」「我が国」のような愛国心につながる語は使用禁止、日本の神話・神社に関すること・国民から尊敬される天皇や皇族の歴史を教えることなどの禁止を定めたものでした。これによって仁徳天皇の「民のかまど」や昭和天皇がマッカーサーと対峙したときの逸話などが削除されてしまったと言います。



それ以外にも神道指令によって国家神道の廃止などが定められただけでなく、「大東亜戦争」「八紘一宇」といった言葉も公文書における使用が禁止されました。また、皇室・国体・天皇・神道・日本精神といったテーマの本が、およそ7000～8000冊、焚書となりました。



つまり、現在のこういった歴史教育の方針は、GHQの占領期の方針がそのまま継続しているということになるのです。



歴史の授業に神話を入れられなくなったため、新たな教科書をつくる際、当時の教授らが検討を重ねました。そしてその結果、考古学の要素を採用したのです。考古学で古代史に代用し、そして徐々に歴史学に移行していく形を採ったのです。だから縄文時代・弥生時代のあたりは、それ以降の歴史と比べて異質な印象を受けるのです。



もちろん、考古学が不要だと言っているわけではありません。考古学から学べることもたくさんあります。ただ、日本だけがおかしな状況になってしまっている、そしてそれは戦後ずっと続いている、しかも日本人の意図したものではなかった、ということを理解しておく必要があります。



その上で個人的には、原始・古代に関しては、考古学的な側面と神話の併記、少なくとも神話をコラムとして入れ込む、そういったことは必要だと考えています。



たしかに神話を歴史で教えるとなると、「神話は歴史的事実ではない」「創作であり非科学的だ」といった批判が噴出しそうです。しかし他国では問題になることもなく教えられているのです。日本神話を禁じた張本人であるアメリカでは、『聖書』をきちんと教えています。



州法により公立学校で『聖書』の授業を義務化している州もあります。中国の教科書も三皇五帝から始まりますし、韓国でも檀君から始まります。イランでは民族神話を含む叙事詩『シャー＝ナーメ』が教えられているといいます。



