【山口天気 朝刊3/11】朝は強烈な底冷え! 日中も冬服活躍の寒さに 引き続き空気も乾燥 火の取り扱いに注意を
●今朝は強烈な底冷え。これから外に出る方はマフラーや手袋などを活用して、入念な寒さ対策を
●きょう11日(水)は日ざしが届いても、空気の冷たさが身にしみる一日に
●あさって13日(金)は天気不安定。寒さも一段と厳しくなりそう
冷たい北風が流れ込み、さらに昨夜からよく晴れたことで放射冷却の働きが強く、この時間にかけてグッと気温が下がりました。
きょう11日(水)午前6時30分現在、徳佐では氷点下4度。その他、山間部や内陸を中心に0度を下回っていて、萩市 須佐では今シーズン一番の冷え込みを観測するなど、底冷えの厳しい朝となっています。
これから外に出る方はマフラーや手袋などを活用して、入念な寒さ対策を行いましょう。
きょう11日(水)も県内は高気圧にしっかり覆われて、天気は安定する見込み。
ただしまだ冷たい空気が充満していて、この先日中にかけて冬服活躍の寒さが続く予想です。
山口市内の予想最高気温は13度。
きょう11日(水)も冬の名残を感じさせる寒さで、空気の冷たさが身にしみる一日となりそうです。
一方、週末からは緩やかに気温が上がる見通しです。風邪を引かないように、この寒さを乗り越えていきましょう。
きょう11日(水)は日ざしも十分届き、比較的穏やかな空模様。
夜にかけて雲が目立ちますが、天気の崩れる心配はないと見込んでいます。
最高気温は各地13度前後。日本海側ではきのう10日(火)より2度ほど高くなりますが、それでも暖かさは今ひとつ。日中も厚手の上着で対応しましょう。
またきょう11日(水)も空気の乾燥が続く予想です。暖房器具など火の取り扱いには十分ご注意ください。
あす12日(木)も落ち着いた空模様ですが、あさって13日(金)は天気不安定。ところどころでにわか雨や雷、山間部では雪が舞う可能性もあるほか、寒さも一段と厳しくなりそうです。
週末には天気も回復。朝晩の冷え込みは続きますが、日中は緩やかに気温が上昇し、徐々に春らしくなる見通しです。
花粉情報です。
まだスギ花粉のピークは続いていて、症状が出るには十分な花粉が飛散する予想です。
きょう11日(水)もしっかり対策を行いましょう。
（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）