●今朝は強烈な底冷え。これから外に出る方はマフラーや手袋などを活用して、入念な寒さ対策を

●きょう11日(水)は日ざしが届いても、空気の冷たさが身にしみる一日に

●あさって13日(金)は天気不安定。寒さも一段と厳しくなりそう



冷たい北風が流れ込み、さらに昨夜からよく晴れたことで放射冷却の働きが強く、この時間にかけてグッと気温が下がりました。

きょう11日(水)午前6時30分現在、徳佐では氷点下4度。その他、山間部や内陸を中心に0度を下回っていて、萩市 須佐では今シーズン一番の冷え込みを観測するなど、底冷えの厳しい朝となっています。

これから外に出る方はマフラーや手袋などを活用して、入念な寒さ対策を行いましょう。





きょう11日(水)も県内は高気圧にしっかり覆われて、天気は安定する見込み。

ただしまだ冷たい空気が充満していて、この先日中にかけて冬服活躍の寒さが続く予想です。





山口市内の予想最高気温は13度。

きょう11日(水)も冬の名残を感じさせる寒さで、空気の冷たさが身にしみる一日となりそうです。

一方、週末からは緩やかに気温が上がる見通しです。風邪を引かないように、この寒さを乗り越えていきましょう。





きょう11日(水)は日ざしも十分届き、比較的穏やかな空模様。

夜にかけて雲が目立ちますが、天気の崩れる心配はないと見込んでいます。







最高気温は各地13度前後。日本海側ではきのう10日(火)より2度ほど高くなりますが、それでも暖かさは今ひとつ。日中も厚手の上着で対応しましょう。

またきょう11日(水)も空気の乾燥が続く予想です。暖房器具など火の取り扱いには十分ご注意ください。





あす12日(木)も落ち着いた空模様ですが、あさって13日(金)は天気不安定。ところどころでにわか雨や雷、山間部では雪が舞う可能性もあるほか、寒さも一段と厳しくなりそうです。

週末には天気も回復。朝晩の冷え込みは続きますが、日中は緩やかに気温が上昇し、徐々に春らしくなる見通しです。





花粉情報です。

まだスギ花粉のピークは続いていて、症状が出るには十分な花粉が飛散する予想です。

きょう11日(水)もしっかり対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）