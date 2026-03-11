佐久間朱莉、古江彩佳ら参戦 台湾開催の国内女子“新規大会”組み合わせ発表
＜台湾ホンハイレディース 事前情報◇11日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ今協会（JLPGA）と台湾女子プロゴルフ協会（TLPGA）が共催する新規大会が12日（木）から4日間の日程で行われる。舞台は台湾にあるザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
【写真】無茶苦茶スピンが入りそう これが女王が選んだ“新ウェッジ”
国内女子ツアー開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」を制した昨季年間女王・佐久間朱莉は、ベ・ソヒョン（韓国）、リン・ジエン（台湾）と日本時間午前9時10分に10番からティオフを迎える。同大会でツアー復帰を果たした小祝さくらは、チョルチェバ・ウォングラス（タイ）、金澤志奈と同午前9時20分に1番から。日本ツアーを主戦場にする台湾出身のウー・チャイェンは、蛭田みな美、政田夢乃と同午前9時40分に10番からスタートする。今大会には、米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳も参戦。申ジエ（韓国）、サイ・ペイイン（台湾）と同午前9時50分に10番から初日を迎える。賞金総額は3億円で、優勝者には5400万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
台湾と共催の新規大会 初日の組み合わせ＆スタート時間
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
コースレコード直後に大胆チェンジ 佐久間朱莉のウェッジ哲学
佐久間朱莉が開幕戦Vで埼玉県勢100勝を達成「目標はまだまだ上にある」 ツアー史上2人目、23年ぶり快挙も女王は貪欲
最新！ 女子世界ランキング
国内女子ツアー開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」を制した昨季年間女王・佐久間朱莉は、ベ・ソヒョン（韓国）、リン・ジエン（台湾）と日本時間午前9時10分に10番からティオフを迎える。同大会でツアー復帰を果たした小祝さくらは、チョルチェバ・ウォングラス（タイ）、金澤志奈と同午前9時20分に1番から。日本ツアーを主戦場にする台湾出身のウー・チャイェンは、蛭田みな美、政田夢乃と同午前9時40分に10番からスタートする。今大会には、米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳も参戦。申ジエ（韓国）、サイ・ペイイン（台湾）と同午前9時50分に10番から初日を迎える。賞金総額は3億円で、優勝者には5400万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
台湾と共催の新規大会 初日の組み合わせ＆スタート時間
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
コースレコード直後に大胆チェンジ 佐久間朱莉のウェッジ哲学
佐久間朱莉が開幕戦Vで埼玉県勢100勝を達成「目標はまだまだ上にある」 ツアー史上2人目、23年ぶり快挙も女王は貪欲
最新！ 女子世界ランキング