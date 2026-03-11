3月11日の運勢第1位は獅子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……獅子座

将来の飛躍につながるヒントやアイデアが、次々と湧き上がる日。「これをやってみたい！」と心に浮かんだら、まずはひとりでできることに集中して取り組んでみてください。そのひたむきな姿勢は、周りの人たちの心を動かし、きっと協力者や支援者が現れるでしょう。

★第2位……牡羊座

今日はひらめきや直感が冴え、興味のアンテナがいつも以上に敏感になりそう。思わず試したくなるような情報や新しい話題との出会いがあるかも。あれこれ考えすぎず、ワクワク感のままに動いてOK！気になることに触れるほど、いい流れを引き寄せられます。

★第3位……射手座

どんなに真剣な空気になっても、今日は笑顔で場を和ませられる力があります。明るさが相手の心をしっかり掴み、離さないでしょう。鏡に向かって微笑むだけで、恋の流れはさらに良くなるはず。自分の笑顔を味方につけて。

★第4位……天秤座

話す内容に力が宿り、相手の心を動かしやすいタイミングです。考えていることを言葉にすれば、想像以上に理解されるはず。大切なのは、言葉に真心を込めること。視線を交えながら丁寧に話せば、相手の心の扉が自然と開いていきます。

★第5位……水瓶座

新しいアプローチやアイデアが自然と湧き上がってくる日。「これをやってみたい！」という気持ちがあっても、すべての条件が揃っていないと、今は実行が難しいかもしれません。でも、心配しないで。その前向きな気持ちこそが、これからの仕事の大きな活力になっていきます。