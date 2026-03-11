“ゴミ清掃員”マシンガンズ滝沢、香水びんの“捨て方”を伝授「液体が入ったままびん資源に出される方がいますが…」
“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が9日、自身のXを更新。ごみの出し方での注意点を説明した。
【写真】マシンガンズ滝沢が伝授した香水びんの捨て方
滝沢は「香水の捨て方です。液体が入ったままびん資源に出される方がいますが、液体は回収しないので、いらない布等に染み込ませてからびん資源（中には不燃のところアリ）に出してくれると嬉しいです」と呼びかけた。
滝沢は、芸人活動の傍ら、定収入を得るためにゴミ収集会社に就職。ゴミ清掃員として見えてくる格差社会やゴミ問題、清掃員の日常をつづったSNS投稿などが人気を集めており、“ゴミ清掃芸人”として情報を発信し続けている。
