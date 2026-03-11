映画好き芸人・永野の新番組『永野映画CHANNEL』4月スタート 『レザボア・ドックス』など名作を解説
映画をこよなく愛する芸人・永野がナビゲーターを務める新番組『永野映画CHANNEL』が、4月5日午後10時からBS-TBSでスタートすることが発表された。
自ら映画監督としても活動し、YouTubeチャンネル「永野CHANNEL」でも映画愛あふれるトークを展開してきた永野。お笑い界屈指のシネフィルとして知られる彼が、満を持してテレビの映画番組に登場する。
新編成の映画枠としてスタートする同番組では、永野が愛してやまない名作映画を独自の視点で紹介。作品のラインナップはスタッフと議論を重ねながら厳選し、かつてレンタルビデオ店の棚の奥にあったようなレア作品やカルト映画、SF、ホラー、サスペンスなどジャンルレスに、配信の海に埋もれた名作を掘り起こし、新たな映画体験へと導く。
映画の上映前には、制作の舞台裏や「ここだけは見て！」という見どころをテンポよく紹介。放送終了後は、まるで永野と一緒に映画館を出るような感覚で感想を語り合えるような番組を目指す。
永野は番組について「映画愛を爆発させることができる機会ということで、本当にうれしい。これまでたくさんの映画の番組を見てきましたが、映画解説を自分ができるとは夢にも思っていなかったです」とコメント。「映画の前後に、独自の視点で”推しポイント”を語れる、贅沢で夢のような番組。映画は今、配信などで見れる機会が多いと思いますが、配信やレンタル店でもみられない ような作品を自らセレクトしてお届けしていきます」と意気込みを語った。
さらに「この番組はかゆいところに手が届くといいますか、置きにいくチョイスは1作品もしていません」と笑いながら語り、「ぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけている。
4月の放送ラインナップは以下の通り。
■4月5日
『レポマン』（1984年／アメリカ）
監督：アレックス・コックス
出演：エミリオ・エステベス、ハリー・ディーン・スタントンほか
■4月12日
『レザボア・ドックス』（1992年／アメリカ）
監督：クエンティン・タランティーノ
出演：ハーヴェイ・カイテル、ティム・ロス、マイケル・マドセンほか
■4月19日
『ストリート・オブ・ファイヤー』（1984年／アメリカ）
監督：ウォルター・ヒル
出演：マイケル・パレ、ダイアン・レイン、ウィレム・デフォーほか
■4月26日
『ロスト・イン・トランスレーション』（2003年／アメリカ・日本）
監督：ソフィア・コッポラ
出演：ビル・マーレイ、スカーレット・ヨハンソンほか
