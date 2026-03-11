中川翔子、双子出産後初の書籍 妊活・出産・双子育児描くコミックエッセイ「大変な事も全てが面白い」
タレントの中川翔子（40）が、自身の妊活や出産、育児の体験を描いたコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエストママLV.1』（宝島社）を5月1日に発売する。2025年9月末に双子の男の子を出産して以降、初となる書籍となる。
【写真】「ふたごのインスタ日記がなんと」中川翔子のコミックエッセイ
中川はタレント、歌手、声優、イラストレーターとして幅広く活動。近年は妊活や出産、子育てに関する発信も注目を集めており、SNSでは多くの女性から共感の声が寄せられている。
本書は、中川自身の体験をもとにした完全描き下ろしのコミックエッセイ。不妊治療や流産の経験、妊娠中に大きくなるお腹との日常、帝王切開当日の緊張や覚悟、さらに産後の双子育児までを率直に描く内容となっている。
双子出産という人生の大きな転機を経て、“母になった中川翔子”の現在をユーモラスかつリアルに表現。SNSに投稿した漫画に加え、本書限定のエピソードも収録する予定だ。
子育て中の読者はもちろん、これから妊娠や出産を考えている人、仕事と育児の両立に不安を抱える人にも向けた1冊として展開される。
中川は「双子にいつかプレゼントするつもりで妊娠中から始めた、子育て絵日記！妊娠、出産、産後、不妊治療、流産、、、人生で初めて感じたあたらしい気持ちを新鮮な瞬間のうちに残してみようと描きためました。大変な事も全てが面白い、かわいい！でも大変。かけがえのない子育ての毎日！プレママ、子育て真っ最中のママ、そして子育てが落ち着いた先輩ママたち、全てのママたちの心にあたたかく寄り添える本になりますように！フルカラー子育てコミックエッセイ！」とコメントを寄せている。
