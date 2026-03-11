「ケンミン特捜班」のコーナーです。皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りなどをFBSが取材します。今回は、匿名希望の方から情報が寄せられました。

『豊前市にタンチョウヅルが来ていますよ』



タンチョウヅルは国の特別天然記念物に指定されている貴重な鳥で、生息域は北海道東部とされますが、九州にやって来ることがあるのでしょうか。さっそく、現場に向かいました。





■奥村三枝記者「福岡県豊前市にタンチョウヅルが訪れているという情報が寄せられました。豊前市に向かいます。」

まずは、豊前市役所で、タンチョウヅルらしき鳥の居場所を聞きました。



■奥村記者

「視聴者から、豊前市にタンチョウヅルが訪れていると聞いたのですが。」

■職員

「そうなんです。」

■総務課・上森康博さん

「たまたま、うちの前に飛んでくるので。1羽。」

総務課の上森さんは3月1日、自宅の前でタンチョウヅルらしき鳥を発見したといいます。撮影した動画を見せてもらいました。



■上森さん

「これ、飛んでる。」



優雅に羽ばたく姿が映っていました。



■上森さん

「飛んで、田んぼに降りて、お米を食べている。ここ（頭）が赤くて、かなり大きくて。間違いないです。」

タンチョウヅルは頭頂部が赤いことが特徴で、翼を広げると2メートルにもなるという日本最大級の野鳥です。北海道東部を中心に生息し、国の特別天然記念物にも指定されています。



上森さんが撮影した鳥の特徴は、タンチョウヅルそのものです。もし本物だとすれば、九州への飛来は大変珍しいといいます。

■総合政策課・篠田隆教さん

「これが、上森くんから来てる。毎朝来てる、きょうのツル。夕方もツル、朝もツル。『おは鶴』。私も『おは鶴』で返しています。」



上森さんは、いつの間にか「鶴担当大臣」と呼ばれるようになったとか。



■篠田さん

「（市役所の雰囲気が）変わりましたね。一気に明るくなって、明るい話題です。実は、豊前市は70周年の記念で、それで来てくれたんじゃないかなと。」

その貴重な姿をFBSのカメラでも収めたい！取材班は現場に急行しました。



■奥村記者

「広い田んぼの中なのですが、どこにいますかね。ちょっと見当たらない。あ、あれですかね、電柱のあれですか。電柱のかげに隠れて、半分くらいしか見えないですが。あ、ゆっくり歩いているような。」



カメラからおよそ200メートル先、田んぼの中をゆっくりと歩く姿が見えました。



さあ、頭頂部の色は？

■森田章収カメラマン

「赤い、赤い。」



タンチョウヅルの特徴とされる赤い頭も確認できました。



毎日、観察しているという上森さんの妻・由香さんと3歳の娘、陽菜ちゃんに聞きました。



■陽菜ちゃん

Q毎日、見ているんですか。

「うん。」

Q名前が付いているんですか？

「まめちゃん。まめちゃん、おはようって言ってる。」

陽菜ちゃんは「まめちゃん」のことが大好きなようです。



上森さんたちは「まめちゃん」のお目当てが、豊前市自慢のお米なのではないかとみています。



■篠田さんと上森さん

Q豊前市のお米はおいしいんですか？

「おいしいです。ここら辺で一番おいしい。分かっているんだと思います。」

豊前市を大いに盛り上げている「まめちゃん」は、果たして本当に「タンチョウヅル」なのか。



北海道の阿寒国際ツルセンターで、映像を確認してもらいました。



■阿寒国際ツルセンター・吉野智生学芸員

「タンチョウですね。頭の赤さ、体が白と黒の羽であること。少なくともタンチョウであるのは分かります。」



福岡県豊前市のツルは、タンチョウヅルで間違いありませんでした！



■吉野学芸員

「（大陸から）タンチョウも迷ってきて、おそらく帰りたいんだと思います。そのとき、たまたま良さげなところがあって立ち寄ったのか、疲れたのか。」



日本野鳥の会などによりますと、九州での目撃情報は数えるほどで、2021年に大分県の宇佐平野に飛来して以来ではないかということです。

さっそく、豊前市に伝えると。



■篠田さんと上森さん

「よかったです。ドキドキした。温かい目で見守っていただければ。一日でも長く、豊前市にいてもらえるように。」



タンチョウヅルの「まめちゃん」は、あくまでも迷い込んできた「旅の途中」。十分に距離を取って、静かに見守ってほしいと専門家は話しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月10日午後5時すぎ放送