スコアを劇的にアップさせるSスウィングとは

スウィングはやさしく考えよう！！

みなさん「Sスウィングワールド」へ、ようこそ。あなたがいままで10年も20年もかけて上手くいかなかったゴルフスウィングを、これから、たいして練習もせず、誰でも、いつでも、1発目から上手く打てるようになる世界にご案内します。

そのためにお願いがあります。あなたがこれまで耳にタコができるほど聞かされてきた、いわばカルマ(行為)です。どうですか、このカルマを守って上手くなりましたか?上手くなった人は別として、ゴルフをもう何年もやっているのに、なかなか上手くならないという人は、これらのカルマを一切、忘れてください。

私が提唱する「Sスウィング」のSには、①シンプル②サイエンティフィック(科学的)③ストッパー(体の関節をストッパーとして利用する)といった意味が込められています。ご存知かもしれませんが、人間の体には、骨格筋(意識して動かすことのできる筋肉)だけで400前後、骨は206個あります。これらの筋肉や関節を、わずか1秒余りのダウンスウィング中にすべてコントロールすることは不可能です。

でも、世の中のゴルファーはそれに近いことをやろうとしています。ダウンでは左足を踏み込み、インパクトでは右足を蹴れとか、一度に2つも3つものことをさせようとしているのが、従来のスウィングです。言い換えると、誰もが満足にはできそう もない難しいやり方でやってきたのが、上記にあるような「教え」なのです。この教えが一般に広まっていることは、十分承知しています。

動かす関節や筋肉がたくさんあるから難しい。だったら、動かすところをいくつかに限定したほうが、よりやさしく、つねに同じスウィングができるのではないか――。この発想が「Sスウィング」の根幹です。もう少し付け加えると、Sスウィングでは体の「動くところ」と「止めるところ」 を分けて考えています。

体は「自分で動かすパート」と「勝手に動かされるパート」に分かれます。スウィングで言えば、自分で「する」部分と、勝手に「なる」部分があると言い換えたほうがよいでしょう。そして、することはほんの少しだけなのです。

従来のレッスンでよくいう「体重移動せよ」「タメをつくれ」「右足を蹴れ」「頭を残せ」といった教えは、言葉通りに受け止めると、自分で「する」動きのような印象を受けますが、実際には勝手に「なる」動き――体重移動もタメも、自分で意識してやるものではなく、勝手に起きてしまうことなのです。それがわからず、勝手に起きてしまうことを自分でやろうとするから、スウィングが難しくなるのです。

