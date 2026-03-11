「大股・早歩き」が足を壊しているかも!? 足の健康を守る適切な歩幅の測り方【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

大股歩きや早歩きは足の不調を加速させている

足の使い方はスピードによって異なる

大股歩きや早歩きは一見、体によさそうに思えます。なぜ、よさそうに思えるのか。1つは、普通に歩くよりもカロリーがたくさん消費されること、さらに筋力がつくことが挙げられます。しかし、よく考えてみてください。エネルギーが多く使われ、筋肉も鍛えられるということは、「無駄な力を使っている」ということ。したがって、足に余計な負担がかかっていると考えられます。

足には、歩くのに適したフォーム、走るのに適したフォームがそれぞれあります。つまり、目的に合わせて足の使い方は変わってくるのです。大股で速く歩こうとするのは、いってみれば歩くフォームで走ろうとしているのと同じ。歩き方が前傾姿勢になり、足に負担がかかってしまいます。

一方、走る場合はもともと前傾姿勢でつま先に重心を置くフォームです。ですから、速度を上げるなら、走ってしまえば足に負担はかかりません。

歩くときには適正な歩幅があります。諸説ありますが、「身長(m)×0.4」を基準にするといいでしょう。例えば、身長が160cmの方なら、64cmくらいの歩幅で歩くのが一番よいということです。

大股・早歩きは元気で快活なイメージがあります。この点も、皆さんが大股・早歩きをしがちな理由ではないでしょうか。でも、それは刷り込まれたイメージで真実ではありません。適正な歩幅と速度で歩き、足の健康を優先しましょう。

なぜ大股歩きや早歩きはいいことだと思われているのか

● カロリー消費が多い

● 筋力がつく

● 元気で快活なイメージがある など

間違ってはいないけれど、「歩く」のと「走る」のは足の使い方やフォームが違います。大股早歩きは、歩くフォームで走ろうとしているのと同じで、足の負担が大きく、「歩く」ことには適していないのです。

適正な歩幅は身長×0.4

身長によって脚の長さも変わってくるため、自分の身長に合わせた歩幅にすることが大切です。諸説ありますが、本書では身長×0.4とします。

前傾姿勢になることもなく、かかと重心で快適に歩ける歩幅

【コラム】湯船に浸かっている人ほど、若々しく足の衰えも遅い

湯船に浸かるメリット

● 血行促進

● 筋肉、関節の緊張を緩和する

● 自律神経を整える

血の巡りがよくなることで、酸素や栄養素が行き渡りやすくなります。

交感神経から副交感神経への切り替えがスムーズに行われるようになり、副交感神経が優位になったとき、心身ともにリラックスすることができます。

→ その結果

● 肌が若返る

● 老化スピードが遅くなる

● 疲れがとれやすくなる

● 体力が回復しやすくなる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志