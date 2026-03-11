3月11日で東日本大震災から15年です。福岡県職員として当時、被災地に赴いた肥後孝さん（57）は、NPO法人「日本九援隊」を立ち上げ、15年にわたり全国の被災地にボランティアを派遣してきました。活動の中で見えてきた課題とは。

災害ボランティアに取り組む、NPO法人、日本九援隊の肥後孝理事長。現職の福岡県職員でもあります。



肥後さんは東日本大震災が起きた2011年、県職員として宮城県東松島市に派遣されました。





発見された遺体と遺族とをつなぐ業務などを担当しました。

行政の限界を感じたきっかけは、避難所での出来事です。



避難した人が使う長靴が大人用しかなかったため、肥後さんは東松島市に子ども用の長靴を準備するよう掛け合いました。ところが。



■NPO法人 日本九援隊・肥後孝 理事長

「東松島市全体で子どもの長靴が足りないと。その避難所だけに支援するわけにはいかないということで、倉庫にはいっぱいあるのですが全員分がないとダメと言われて。行政というのは公平であったり、手続きだったり、前例だったり、そういうものを重視するものですから。NPOやNGOなど災害ボランティア団体は、そこの隙間を埋めることができるんですね。」



10日間の派遣を終え福岡に帰った肥後さんは、気分の落ち込みや色覚異常など心身に不調が表れました。それでも、地元の行政職員が自ら被災しながらも、業務にあたっていた姿が忘れられずにいたといいます。



■肥後 理事長

「あの時に思ったのは外部の力。これが本当に大事だと、その時に思って。」

被災地を「外から」支えるため、肥後さんは災害ボランティアに取り組む決意をしました。



公務員である肥後さんがNPO法人を立ち上げるためには、兼業許可を得る必要があるなど高いハードルがありましたが、被災地への思いは消えませんでした。

ボランティアの数が増えると、費用を徴収し、バスを借りて被災地に向かっていましたが、2016年、旅行業法に抵触するとして行政指導を受けました。



■肥後 理事長

「私は県職員だからやめなければいけなかったのですが、おかしいと思ったんですね、旅行じゃないと。災害ボランティアで被災地に行く人たちが旅行と捉えられることに、許せないという気持ちがあって。」

2017年の九州北部豪雨では、福岡市の高島市長とともに国土交通省や観光庁に働きかけ、日本で初めて公的に認められた「有料ボランティアバス」の特例措置を実現。この仕組みで、これまで延べ4000人を被災地へ派遣しました。



2011年から駆け抜けた15年。行政とボランティア、双方の立場にある肥後さんが今、感じることは。



■肥後 理事長

「あの景色を忘れたらいけないというか、それが南海トラフ地震でまた繰り返されたら、教訓が生かされなかったのかとずっと悔いに残るだろうなと思って。今度できる防災庁には民間の力を何とか集まりやすくするのではなく、物流みたいな形で、いかに災害ボランティアを被災地に、困っている人のところに届けるかを真剣になって検討してもらいたいと思っています。」



災害でつらい思いをする人を少しでも減らすために。



民間と行政が両輪となった、迅速で丁寧な支援の実現が求められています。