ナショナルズは１０日（日本時間１１日）、昨季自身初の２桁勝利をマークし、レッズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたザック・リテル投手（３０）との１年契約を発表した。

総額７００万ドル（約１１億円）で今季は年俸３００万ドル、来季相互オプションの契約を結ばなかった場合の解約金４００万ドルが保障されている。また、投球回が１００イニングに到達して以降１４０イニングまで１０イニングごとに１０万ドル、１５０、１６０イニングでは各２５万ドル、１７０、１８０、１９０イニングではそれぞれ５０万ドルと詳細になっており、最大２５０万ドルの出来高が入っている。

昨季レイズで８勝していたリテルは、７月末にポストシーズン進出を目指していたレッズに移籍。１０試合に２勝したものの防御率は４・３９でドジャースとのポストシーズン登板はなかった。自慢は与四球率１・５４の制球力だが、奪三振率は６・２７と球威の面で評価が低かった。

ナショナルズは昨季、首位から３０ゲーム差の最下位を低迷。２年目の小笠原慎之介もマイナー落ちが決まるなど、キャンプ後半になっても先発陣の頭数がそろっていなかった。