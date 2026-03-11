春の天ぷら【材料】（2人分）フキノトウ 8個タラの芽 8個菜の花 1/4~1/2束水煮タケノコ 1/2個小麦粉 大さじ 1~2<衣>小麦粉 1/2カップ卵 1/2個冷水 70~80ml大根おろし 1/2カップショウガ(すりおろし) 1/2片分<天つゆ>だし汁 80ml酒 大さじ 2.5みりん 大さじ 1.5しょうゆ 大さじ 2揚げ油 適量【下準備】1、フキノトウ、タラの芽は汚い部分を取り除き、サッと洗って水気を拭き取る。2、菜の花は軸のかたい部分を切り落として水洗いし、長い場合は半分の長さに切る。3、水煮タケノコは4つのくし切りにする。4、大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。5、ボウルに＜衣＞の卵と冷水を混ぜ合わせ、網で振るいながら小麦粉1/2カップを加え、サックリと粉が残る程度に手早く混ぜる。6、＜天つゆ＞の材料は小鍋に合わせ、ひと煮たちさせておく。7、揚げ油を170℃に予熱し始める。【作り方】1、フキノトウ、タラの芽、菜の花、水煮タケノコに、小麦粉大さじ1〜2を薄くまぶす。2、フキノトウ、タラの芽、水煮タケノコ、菜の花の順に、＜衣＞をつけて170℃の揚げ油でサクッと揚げる。3、しっかり油をきって器に盛り合わせ、大根おろし、ショウガ、＜天つゆ＞を添える。