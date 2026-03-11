きのうは関東地方北部で大雪となり、栃木県の宇都宮では一時12センチの積雪を観測しました。きょうは高気圧に覆われて、全国的に晴れ間が戻りそうです。

【朝の冷え込み強まる】

けさは各地で朝の冷え込みが強まっています。特に、きのう雪が降った関東地方北部で氷点下の冷え込みとなっています。宇都宮など、まだ雪が残っているところがありますので、路面の凍結などにお気をつけください。

【きょうも関東甲信地方でにわか雨・にわか雪の可能性】

全国的に晴れ間がありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、関東甲信地方などではにわか雨やにわか雪のところがありそうです。夕方から夜にかけて、山梨や神奈川西部、静岡などに一部雨雲や雪雲がかかってくるでしょう。また、東京でも多摩西部で雨や雪の降るところがありそうです。

【きょうの各地の最高気温】

札幌 ：4℃ 釧路：5℃

青森 ：5℃ 盛岡：7℃

仙台 ：9℃ 新潟：8℃

長野 ：7℃ 金沢：9℃

名古屋：13℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：11℃

高知 ：15℃ 福岡：15℃

鹿児島：17℃ 那覇：22℃

真冬並みの寒さとなったきのうと比べると、気温の上がるところが多いでしょう。ただ、これでも平年よりは少し低くなりそうです。

【寒気の流れ込み続く】

日本列島は、13日（金）にかけて寒気の流れ込みが続くでしょう。そのため、金曜日ごろまでは広く平年より気温の低い日が多く、寒の戻りとなりそうです。

【13日（金）は関東で再び雪の可能性】

寒気が流れ込んでいるところに、13日（金）は日本の南を通る低気圧、南岸低気圧がやってきます。関東地方にも雪をもたらす可能性のある低気圧です。そのため、東京でも金曜日は雪の予報となっています。低気圧の発達具合や進路によっても雪が降るか、雨が降るか、何も降らないか変わってきますので、最新の情報をチェックするようにしてください。