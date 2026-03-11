◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)

侍ジャパンは8回、31分間にわたる怒とうの攻撃で一挙9点のビッグイニングを作りました。

日本はプール最終戦となるチェコ戦。すでに1位通過を決めている日本は、前の試合から大谷翔平選手や鈴木誠也選手をスタメンから外し、野手は6人を入れ替えてのぞみますが、7回までランナーを出しながらもなかなか好機を生かせません。

先制点がほしい日本は8回、佐藤輝明選手がデッドボールで出塁すると、1アウト目から途中出場の若月健矢選手がライトへの2ベースを放ち、相手の送球が乱れる間に佐藤選手が先制のホームイン。ようやく均衡を破ります。

その後、2アウト1、2塁から俊足の周東佑京選手が内角低めのカットボールを捉え、ライトスタンドへ豪快な3ラン。一気に突き放しました。

目覚めた侍打線は、攻撃の手は緩めません。中村悠平選手、牧原大成選手が連打で続くと、森下翔太選手、代打・牧秀悟選手が四球を選び、押し出しでもう1点を追加。なおも2アウト満塁のチャンスで、この日まだヒットがない村上宗隆選手が高めに入ったストレートを完璧に捉えた当たりは、本人も確信の満塁弾。右中間スタンドへと飛び込む今大会1号は、打球速度180キロ、飛距離129ｍの一発でした。

結局終わってみれば、チェコを9-0で圧倒。8回は「31分間」にわたる怒とうの攻撃で、打者13人一挙9点のビッグイニングとなりました。