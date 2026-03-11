JR西日本の特急「サンダーバード」は、北陸本線を走っていた「雷鳥」の後継列車のため、雷＝サンダー、鳥＝バードと単純に置き換えた言葉による命名なのではないか？との憶測が絶えない。日本生まれの鉄道英語、アルファベット表記について、都立高校の英語教師だった旅行作家が解説しよう。※この記事は、野田隆『鉄道で親しむ英語』（交通新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。

列車名を英訳する

日本の鉄道の特徴のひとつに、列車名がある。行先や運転系統、車両などの違いに応じて個性的な列車名が付けられていて、おかげで覚えやすく、親しみやすく利用できるわけだ。

日本で最初に命名された列車のひとつは1929（昭和4）年、東京〜下関間を走る特別急行「富士」だが、この時代、欧亜連絡を担う国際列車だったため当然英訳されており、日本語そのままの「FUJI」 だった。

このように、わが国の列車名は短く、分かりやすい言葉が多い。新幹線の列車愛称名に限ってみても明らかで、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」「ひかり」「こだま」、山陽・九州新幹線の「みずほ」「さくら」「つばめ」、東北新幹線の「はやぶさ」「やまびこ」、北陸新幹線「かがやき」「はくたか」「つるぎ」、西九州新幹線「かもめ」など、すべてひらがな3〜4文字で表現されている。

おかげで、これらはそのままローマ字で英訳すれば事足りてしまう。しかも新幹線で使われる列車名は、かつての名門特急列車名を引き継いだものもあり、日本を代表する列車名として恥ずかしくないものばかりだ。

こうした日本の列車名は大和言葉や地名であるものも多いので、日本を訪問する外国人にとっても最初は意味不明な列車名だろうが、むしろそんな日本らしさを説明してあげれば、きっと喜ばれると思う。

その一方、在来線を走る特急列車名の中には、カタカナの外来語由来と思われるものが多々あるのも特徴である。新幹線の列車名とは、全く違うインパクトだ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）