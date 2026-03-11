絶対女王の中国は８強で台湾と対戦。“26戦全勝”の圧倒的優位も、現地メディアが「油断してはならない」と警戒【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月10日にグループステージ（GS）の全日程が終了。決勝トーナメントに進む８チームが出揃った。
ニルス・ニールセン監督が率いるC組の日本は、堂々の３連勝で首位突破。準々決勝でA組３位のフィリピンと対戦する。
その日本と同じく３連勝を飾り、大会連覇＆最多10度目の優勝を目ざすB組１位の中国は、C組を２位通過した台湾と４強入りをかけて激突する。
中国メディア『網易』は、「中国サッカー協会の公式サイトによると、両チームの対戦成績は26試合で中国が全勝し、計87得点で失点はわずか２だ」と、台湾戦での圧倒的な優位性を伝える。
『勝迅体育』も「完璧な成績を維持している」とし、その“２失点”を振り返る。
「昨年７月13日に行なわれた女子東アジアカップ第２節の試合で、中国は前半にシャオ・ズーチンとシェン・メンユのゴールにより、開始16分で２−０のリードを奪った。
後半に入り情勢が一変し、台湾が立て続けに２点を奪って同点に追いついた。しかし最終的にワン・ヤンウェンとシャオ・ズーチンが得点し、最終的に中国が勝利を収めた」
当時はしっかりと凱歌を挙げたが、同メディアは「中国が実力で優位に立っているとはいえ、台湾の女子チームは近年著しい進歩を遂げており、今大会ではベトナムを破っている。中国は真剣に試合に臨むべきで、油断してはならない」と警戒を強めた。
中国対台湾の一戦は14日に開催。なお、今大会では上位６か国に27年の女子ワールドカップの出場権が与えられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本の相手は？ 女子アジアカップの決勝トーナメント表。北朝鮮は開催国と激突！
