『ラムネモンキー』迫り来る闇の権力と隠されたビデオテープ【第9話あらすじ】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）の第9話が11日に放送されるを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】ドラマおなじみのカンフーポーズも!？すべてが規格外の水野美紀
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■第9話あらずじ
かつて映画研究部の部室に使われていた部屋の屋根裏から、Ｎｏ．12のビデオテープが見つかった。しかしテープはカビだらけ。カビの除去を専門の業者に依頼しても、見られるようになるかどうかは分からない。同じ袋には、「Ｄｏｎ’ｔ ｔｒｕｓｔ Ｃｌａｒｋ（クラークを信じるな）」というメモが。吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）はその意味を考えるが何も思い当たらない。
妻の絵美（野波麻帆）から連絡を受けた雄太が急いで帰宅すると、娘の綾（三浦舞華）の日常を盗撮した写真が送りつけられ、絵美のコートは背中を刃物で切り裂かれていた。雄太はかつてマチルダも衣服を切り裂かれていたことを思い出し、兄の健人（松村雄基）に警備をつけてもらうよう願い出る。
西野白馬（福本莉子）が働くカフェで、肇と紀介は鶴見巡査（濱尾ノリタカ）に雄太の家族の状況を伝えて37年前の事件との関連を訴えるが、鶴見は「根も葉もないこと」と取り合わない。店からの帰り道、２人は丹辺再開発に向けた住民説明会のことを思い出す。「30年後を見据えた街づくり」と聞き、未来都市を想像してワクワクしていたが、実際に完成したのはありふれた街だった。
３人それぞれ家族や仕事と向き合い生活していたある日、修復されたＮｏ．12のテープの映像が業者から届く。食い入るように見る一同。そこには、事件の核心が映っていた…。
