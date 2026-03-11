八木勇征、隠された真実”を解き明かす法医学者に「自分にとって新しい挑戦」【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、4月8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）にダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征の出演が決定した。
【写真】『LOVED ONE』新キャスト一挙6人解禁
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。
多くの“死の真相”が闇に葬られている日本の現状を打破すべく、厚生労働省主導で新たに立ち上げられた法医学専門チーム「MEJ」。警察への調査指示や解剖の決定など、死因究明において捜査権限を持ち、科学的知識と鋭い推理によって“隠された真実”を解き明かすだけでなく、その先にある“残された人の想い”にも向き合っていく。そんなMEJを支えるのが、確かな専門性を兼ね備え、それぞれ葛藤を抱えながらも奮闘する若き法医学者たちである。
八木が演じるのは、死後画像診断（Ai）を専門とするロジカルな分析が得意な法医学者・本田雅人（ほんだ・まさと）。大学院博士課程に在籍し、死後CT画像から死因を導き出すことを得意とする理論派。頭の回転が速く、議論では一歩も引かない自信家だが、その強気な態度の裏には、ポスト不足という現実に行き場を失った焦りと傷を抱える。将来を嘱望されながらも「今回は見送り」という曖昧な理由で昇進を逃した過去を背負い、MEJへの参加も「研究キャリアをつなぐための選択肢」と割り切っている本田。理想と現実のはざまで揺れながら、彼は法医学を続ける意味を模索していく。
八木は、ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS」のボーカルとしてステージに立つ一方、映像の世界でも確かな足跡を刻んできた。主演を務めた『美しい彼』（2021年／MBS・TBS）で一躍脚光を浴び、その後も映画『隣のステラ』（2025年）や『推しが上司になりまして フルスロットル』（2025年／テレビ東京）など、話題作に次々と出演。さらに2026年４月公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』では人気キャラクターを演じ、公開前から期待が高まっている。フジテレビ系連続ドラマのレギュラー出演は『婚活1000本ノック』（2024年）以来、約２年ぶり。本作では本田雅人が抱えるプライドと葛藤を繊細に体現し、迷いや衝突の中で揺れ動く若き法医学者の心の機微を丁寧に描き出す。
■八木勇征コメント
――本作のオファーを受けて
「法医学者役ということで専門用語も多く、自分にとって新しい挑戦になると感じました。作品の世界観にも強く引き込まれ、亡くなった方の“真実”と向き合うというテーマは、人生の中でもなかなか経験できることではないと思います。芝居を通してその世界に触れられることは、とても貴重で、今から楽しみな気持ちが大きいです」
――本田雅人という役について
「自信家で勝ち気、欲も素直に出す人物ですが、それはこれまで成功体験を重ねてきたからこそ。ただ、法医学者として壁にぶつかり、MEJへの異動や評価に納得できず、プライドが邪魔をしてしまう一面もあります。だからこそ、最初は少しふてくされたように見える存在なのだと思います。しかし、真実や痛みと向き合う中で、彼は少しずつ変わっていく。その過程は自分自身とも重なる部分がありました。年齢的にも近いからこそ人ごとではなく、初心を思い出しながら向き合いたい役です。人として成長していく姿を丁寧に表現できたらと思っています」
――放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージ
「初めましての共演者の方も多く、新しい刺激を受けながら撮影に臨めることを楽しみにしています。本作は単なる医療ドラマではなく、今を生きる僕たちの心にも響く作品になると思います。亡くなった後でも真実と向き合うことで、人生観が変わることもある。ご覧になる皆さんの心にも、何か一つでも残るものを届けられたらうれしいです。ぜひ最後まで見届けてください」
【写真】『LOVED ONE』新キャスト一挙6人解禁
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。
八木が演じるのは、死後画像診断（Ai）を専門とするロジカルな分析が得意な法医学者・本田雅人（ほんだ・まさと）。大学院博士課程に在籍し、死後CT画像から死因を導き出すことを得意とする理論派。頭の回転が速く、議論では一歩も引かない自信家だが、その強気な態度の裏には、ポスト不足という現実に行き場を失った焦りと傷を抱える。将来を嘱望されながらも「今回は見送り」という曖昧な理由で昇進を逃した過去を背負い、MEJへの参加も「研究キャリアをつなぐための選択肢」と割り切っている本田。理想と現実のはざまで揺れながら、彼は法医学を続ける意味を模索していく。
八木は、ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS」のボーカルとしてステージに立つ一方、映像の世界でも確かな足跡を刻んできた。主演を務めた『美しい彼』（2021年／MBS・TBS）で一躍脚光を浴び、その後も映画『隣のステラ』（2025年）や『推しが上司になりまして フルスロットル』（2025年／テレビ東京）など、話題作に次々と出演。さらに2026年４月公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』では人気キャラクターを演じ、公開前から期待が高まっている。フジテレビ系連続ドラマのレギュラー出演は『婚活1000本ノック』（2024年）以来、約２年ぶり。本作では本田雅人が抱えるプライドと葛藤を繊細に体現し、迷いや衝突の中で揺れ動く若き法医学者の心の機微を丁寧に描き出す。
■八木勇征コメント
――本作のオファーを受けて
「法医学者役ということで専門用語も多く、自分にとって新しい挑戦になると感じました。作品の世界観にも強く引き込まれ、亡くなった方の“真実”と向き合うというテーマは、人生の中でもなかなか経験できることではないと思います。芝居を通してその世界に触れられることは、とても貴重で、今から楽しみな気持ちが大きいです」
――本田雅人という役について
「自信家で勝ち気、欲も素直に出す人物ですが、それはこれまで成功体験を重ねてきたからこそ。ただ、法医学者として壁にぶつかり、MEJへの異動や評価に納得できず、プライドが邪魔をしてしまう一面もあります。だからこそ、最初は少しふてくされたように見える存在なのだと思います。しかし、真実や痛みと向き合う中で、彼は少しずつ変わっていく。その過程は自分自身とも重なる部分がありました。年齢的にも近いからこそ人ごとではなく、初心を思い出しながら向き合いたい役です。人として成長していく姿を丁寧に表現できたらと思っています」
――放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージ
「初めましての共演者の方も多く、新しい刺激を受けながら撮影に臨めることを楽しみにしています。本作は単なる医療ドラマではなく、今を生きる僕たちの心にも響く作品になると思います。亡くなった後でも真実と向き合うことで、人生観が変わることもある。ご覧になる皆さんの心にも、何か一つでも残るものを届けられたらうれしいです。ぜひ最後まで見届けてください」