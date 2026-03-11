二階堂高嗣＆ケムリ＆猪俣周杜、ヒンディー語の暗記デスゲーム開幕 みなみかわ、さやか新山も参戦「これ何回書く？」「監禁されてるみたい」
Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する、 11日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深2：08）は、お笑い芸人のみなみかわ、新山（さや香）が参戦し、ヒンディー語の「0〜10」覚えるまで終われない“暗記デスゲーム”が開幕する。
【写真】『ニカゲーム』新企画リコーダージェスチャーゲーム…二階堂高嗣、松倉海斗ら奮闘
お題となる「シューニャ・エーク・ドー・ティーン・チャール・パーンチ…」など、一見すぐには覚えられなさそうなカタカナばかり。語呂合わせをうまく即興劇の中に組み込んで、覚え方を考案していく。
まず「0」を表す「シューニャ」は、ケムリが、猪俣の下の名前が「周杜（シュート）」であることに着目。そこから猪俣が「シュートは猫飼ってるんだよ」と派生させていく。すると二階堂が「合コンみたいな設定がいいのでは？」と提案。一同カタカナをうまくセリフに当てはめていくが…。途中何故か二階堂＆猪俣の新ギャグも誕生する。果たしてどんな即興劇が出来上がるのか。
5人は見事ヒンディー語の0〜10の読み方を答えることができるか、いざクイズの時間。1人でも間違えたら即興劇からやり直しという厳しいルールに、一同はプレッシャーを感じまくる。最初は余裕そうだった一同だが、徐々に雲行きが怪しくなり…。
「誰も正解してない可能性ある…」「これ何回書く？」「監禁されてるみたい」11問連続で正解しないと終われないデスゲーム、5人は無事にクリアすることができるのか。
