梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏トリプル主演『失恋カルタ』ポスタービジュアル＆追加キャスト解禁【コメントあり】
乃木坂46・梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏がトリプル主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』（31日スタート 毎週火曜 MBS：深0：59、TBS：深1：26）のポスタービジュアル、追加キャストが解禁された。
【組写真】31日スタート『失恋カルタ』追加キャスト
作家としても活躍するお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ』（絵札はイラストレーターのたなかみさき氏の書き下ろし）。失恋の孤独や恋愛の瞬間が描かれており、その共感性の高い“句”を原案にしたオリジナルドラマとなっている。
この物語の主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波（梅澤）・馬路光（西垣）・野田彩世（加藤）。この3人を取り巻く追加キャスト6人が解禁された。彩世のことを一途に思い、とにかくまっすぐで、太陽のような性格の村田正太郎（むらた・しょうたろう）役に、コミカルな役どころから心の機微を表現する繊細な役まで演じ分ける実力派の、若林時英。光の恋人である百々陸（どど・りく）役には「レプロ主役オーディション」に合格後、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で加藤清正役に大抜てきされ注目されている伊藤絃。
千波とマッチングアプリで出会う本橋隼人（もとはし・はやと）役には、映画『遺書、公開。』、ドラマ「愛の、がっこう。」での好演が話題を呼んだ荒井啓志。彩世の会社の隣の席で、村田（若林）の同期・紺野直樹（こんの・なおき）役にはダンス＆ボーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーで、俳優としても躍進中の桜木雅哉。
大学時代〜社会人の間に付き合っていた、千波の元恋人の野崎悠也（のざき・ゆうや）役には、俳優業のみならずアーティスト、プロデュース業と多角的に活動する、阿部顕嵐。千波と運命的な出会いをする、常に落ち着いた大人の色気を放つ渋谷亮介（しぶや・りょうすけ）役には、悪役から繊細な父親役まで幅広く演じ分ける実力派、深水元基。
今回、解禁されたポスタービジュアルは、やわらかな世界観の中に、舞い散るカルタと失恋の花言葉を持つ花々を使用し、どこか切なさを帯びたまなざしと、優しく淡い色彩が重なり、“失恋”というテーマでありながらも、 どこか温かく、「再び恋をしたくなる」ような余韻を感じさせる仕上がりとなった。
また、OP主題歌はシンガーソングライター・Jonahの書き下ろし楽曲「長方形の私」に決定した。
【コメント】
■若林時英
このたび、村田正太郎という役を演じさせていただきました、若林時英と申します。ポジティブな男で、少し癖もありますがまっすぐで憎めないキャラクターです。衣装合わせの際に監督から「推しキャラです」と言っていただきましたので、視聴者の方々にも推してもらえるよう、精一杯、役を努めさせていただきます。登場人物それぞれの恋愛に向き合う姿はリアリティーがあり、視聴者の方にたくさん共感していただける部分がたくさんあると思います。素敵なドラマになっていると思います。ぜひ、お楽しみに。
■伊藤絃
出演が決まった時は素直にうれしかったです。初めて挑戦する恋愛もので不安ももちろんありましたが、ワクワクの方が大きかったです。この脚本を読んだ時に陸という人間を心から好きになれたことを覚えています。陸はお金がなく、自分に自信がありません。そして、自分がゲイだということを表に出したくない人です。恋人の光はそこに対しての抵抗が無い人です。そんな2人がどう恋愛をしていくのか、どんな展開が待っているのか、最後まで楽しんでいただければと思います！
■荒井啓志
このたび『失恋カルタ』に出演させていただけることになり、とてもうれしく思っています。脚本を読んで、恋や結婚に悩みながらも前に進もうとする姿がとてもリアルで、強く共感しました。登場人物の気持ちに丁寧に向き合いながら、この作品のいいスパイスになれるよう撮影に挑みました。ぜひ放送を楽しみにしていただけるとうれしいです。
■桜木雅哉
まずこの作品に携われてすごくうれしく思います。今回の作品はほんとにいろいろな恋愛の形が見れて、それぞれの関係性を図で書いてみないとわからないほどそれぞれの過去と今の関係性があって、すごくおもしろい作品だと感じました。自分が演じる紺野は仕事に熱心で、でも少し不器用なところもあり、ゲーム会社に勤めていて同期の村田と先輩の彩世さんを直接的ではなく、そっと導いていくようなそんな役になってます。ぜひご覧ください！
■阿部顕嵐
彩り豊かな言葉が重なる浪漫のある作品に参加させていただきます。はじめまして阿部顕嵐です。日常を色鮮やかにしてくれる恋をほっと、ときには苦く描き、平凡を忘れる、そんな物語です。兎にも角にもご覧ください。
■深水元基
『失恋カルタ』エモいな〜いろいろ思いだしちゃうな〜なんてカルタを読みました。しかし…恋愛ドラマ！この歳になって恋愛のドキドキなどはかなり薄くなっている…大丈夫だろうか？渋谷のようなスマートな役も正直やったことがない…不安がいっぱいです。
今回は、女性の監督さんが演出してくださるので女性目線からのご指導をバシバシしていただきたいと思います。
どんな渋谷になるかこれから楽しみです。
■Jonah
今回、「長方形の私」を作成するにあたって、私自身も「人を愛すること」について今一度深く考える機会をいただき、聴いてくれる方々一人ひとりが自分だけの恋の主人公になれる、そんな曲を作りたいと思いました。なにもかもが綺麗で理想な正方形にはなれない。どこかが長くてどこかが短い、一長一短だからこそ人は補い合って、助け合って、自分にないものに「恋」する。私が思う愛の形を、皆さんに語りかけるように歌いました。
