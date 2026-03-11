国立博物館や美術館の展示事業に収入目標が設定された。目安を下回る場合は再編の対象になりうることも示されているが、この「再編」に「閉館」も含まれるのかをめぐり、見解の相違も見られる。

【映像】稼げない博物館は淘汰される？財務省の回答

きっかけは先月末に文科省が発表した中期目標だ。国立博物館や美術館の展示事業において、自己収入額の割合が4割を下回っているなど、社会的に求められている役割を十分果たせていないと考えられる館については再編の対象とするという内容だった。

ニュース番組『わたしとニュース』では、慶應義塾大学の中室牧子教授が出演し、交付金と自己収入のバランスや価格設定の難しさについて指摘した。

■「自助努力をしてほしい」というメッセージ？

博物館などには大きく分けて、収集・保管、教育普及、調査研究、展示の4つの事業がある。全体を見てみるとほとんどが交付金、つまり税金で賄われている。

このうちの展示に関する費用について、現在は平均して50パーセント程度が入館料や売上などの自己収入だが、目標ではこれを65パーセント以上に引き上げるという。

この割合が4割を切った場合には館の再編を検討する要素になり得るというが、取材によると、現羽状では10パーセントを切る館もある。

この方針について、中室氏は次のように見解を述べた。

「SNSなどで散見される意見を見てみると、今回の具体的な中期目標の中身をよく理解した上で発言されているわけではない意見も見受けられる。収集・保管や教育普及、調査研究、ここに関しては引き続き国が面倒を見ることが示されている。その中で、実際に博物館や美術館に行って入場料を払う、そういった展示にかかる部分だけは、なるべく自己収入を増やしてほしいということだ」

4つある事業のうち、展示以外の3つの事業には、引き続き交付金があてられる。実際に交付金の積み増しも行われており、博物館を管轄する3つの法人でおよそ31億円の増額となった。

これに対し、中室氏は「インフレ等もあり、国立博物館や美術館は今年度の当初予算で交付金は全体としては増えている。その代わり、展示の部分では自己収入を増やす自助努力をしてほしいということではないか」と述べた。

■閉館の可能性は？財務省「ないわけではない」文科省「想定していない」

ただ、「再編」の中身については、閉館も含まれるとの報道も相次いだ。そのため、SNSでは反対する声が多く上がった。

「#文化庁による博物館美術館潰しに反対します」というハッシュタグが発生し、「文化の維持や継承のためにこそ税金を使えよ！」「文化を守らず何のための文化庁か」などの意見も見られた。

今回の騒動を巡り、松本洋平文科大臣は「再編については各館の展示収入が4割未満となることだけを持って、すぐにその対象となるのではありません。当然、社会的に求められている役割を十分に果たせていないと考えられる館につきましては、各館の役割分担等を見直すことで法人全体の機能強固を求めるものであり、閉館を想定しているものではないということは改めてお伝えをしたいと思います」と説明している。

文科省は、再編は閉館を想定しているものではないとしている。一方、財務省に確認をすると「閉館の可能性はないわけではない」という。

ただし、閉館は極端なケースであって、4割に届かなければすぐに廃止というわけではない。その判断は「社会的意義があるかどうか」、つまり税金でやるべきかどうかだという。

背景には、全体として交付金の依存割合が高いことへの問題意識がある。今後、人口減少社会を考えていくと、サステナブルな収益構造であるか考える必要があるということだ。中室氏は、国立大学の状況と重ね合わせて次のように語る。

「国立大学とかも結局同じだと思う。国立だから全部国が面倒見てくれるということではなく、自己収入を増やせる余地があるのであれば、持続可能性は高くなる。国立美術館は私も行くが、素晴らしい施設だと思う。外国人の観光客も含めて、より多くの人に来てもらえる努力をすること自体はあっていいのかなと思う。ただ、この『閉館』という言葉に反応した人がいるのは十分理解できること」

「財務省は、文化庁全体の予算、そして国立博物館や美術館の予算を、今年はインフレもあって増やすので、そのバーターとしてちゃんと展示の部分の収入を増やしてくださいよという強いメッセージだと捉えるのがいいのではないか」

■値上げで需要が減る？「価格弾力性」のジレンマ

社会的意義があるかどうかで判断するということだが、どこで判断されるのかについては難しい問題だ。中室氏は次のように課題を指摘した。

「国立博物館や美術館の社会的意義は何なのかをうまく測ることができるのか。展示の収入のKPIでそれを判断できるのかは難しいところなのではないか。そして、展示の収入を増やすこと自体が果たしてそんなに簡単なのかをよく議論しなければいけないと思う」

「実は経済学には『価格弾力性』という言葉がある。これは価格を1パーセント上げるとどれくらい需要が減るのかを測る指標だ。現在の案では、入場料をもっと増やし、特に二重価格にして外国人の観光客からたくさん取ったらいいのではないか、ということだった。今と同じ数の客が来てくれるのだったらそれでもいいが、値段が上がれば行くのをやめる人もいるのではないか」

「価格弾力性というのは、例えば食品とか医療とか薬とか、高くても買わざるを得ないものは低い。一方、博物館、美術館の入場料や、旅行などについては比較的価格弾力性が高いと言われている。この価格をどの程度に設定すれば経常費用を賄えるのかについては、これから調べてしっかり考えないといけない」

今回、国立博物館や美術館側は、今回の方針についてどう思っているのか。番組で取材したところ、国立科学博物館は「現段階で具体的な状況を回答するのは困難」だという。そのほか複数の国立博物館や美術館などにも聞き取りを試みたが、返答が返ってきた館のすべてが「コメントは差し控える」「回答できる内容はない」とのことだった。

この姿勢に対し、中室氏は「これは回答してほしかったなという気がする。国民の税金が使われているわけだから、その説明責任は国立博物館とか美術館にもあるのではないか」との見方を示した。

（『わたしとニュース』より）