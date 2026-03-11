序盤のリードを守り切った。U-NEXT Piratesの鈴木優（最高位戦）が3月10日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、個人9勝目を飾った。

【映像】鈴木優の意地と誇り！トップを手繰り寄せる力強い満貫ツモ

当試合は起家から鈴木優、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）の並びで開局。鈴木優は東1局、積極的にポンを重ねるも、内川に2000点を放銃した。東2局では、捨て牌の2段目後半でリーチを宣言。これを一発で手繰り寄せ、リーチ・一発・平和・ドラの満貫・8000点をアガった。

東3局では、またしても内川に1000点を献上。東4局は鈴木優、岡田のテンパイで流れた。親番の南1局1本場では、鳴きを駆使してタンヤオ・赤・ドラの形で待機。次巡、内川からアガリ牌が捨てられ、5800点（＋300点、供託3000点）を獲得した。続く南1局2本場では、岡田と内川が攻める中、「待ち変えする選択を残さないと…」とヤミテンをチョイス。岡田から七対子・赤の4800点（＋600点、供託1000点）を奪取した。

南1局3本場では、内川の満貫を親被り。2着目の内川とやや点差が縮まったものの、南2局2本場では恵まれた配牌を無駄なく打ち進め、リーチ・ツモ・赤・裏ドラの満貫・8000点（＋600点、供託2000点）を加点した。南3局では、岡田が親跳満・1万8000点（供託1000点）をツモって2着目に浮上。跳満で逆転される状況まで迫られた。南4局では、その岡田がリーチからのツモ。この時点でリーチ・ツモ・七対子・赤と、裏ドラが乗れば跳満となる形だったが、裏ドラが乗らずに満貫・8000点で終了。これにて鈴木優の勝利が決まった。

試合開始時点でチームは▲644.7ポイントの9位。セミファイナル進出圏内である6位のTEAM雷電と大きく差を付けられていた。試合後、鈴木優は個人9勝目よりも「4着が11回あるんです。すみません」と、これまでの戦績を謝罪。インタビュアーが「それでもクルーが、みなさんが待っていた1勝だと思います」と振ると、「そうですね。結構、後がない状況ではあるので。1つも落とせないんですけど、なんとか繋がったかなと思います」と答えた。長かったレギュラーシーズンも、いよいよ終盤だ。「もっともっと打ちたいので、まだまだパイレーツ、頑張っていきたいと思います」。どんなに遠くても、その先に光が見える限り、海賊船は荒波を進み続ける。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）4万1300点／＋61.3

2着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）3万9600点／＋19.6

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万500点／▲19.5

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）−1400点／▲61.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

