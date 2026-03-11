【きょうから】スシロー、「活〆桜鯛」「ジャンボとろサーモン」を“特別価格”で提供 3・11から冷凍しない“生”の味わい
あきんどスシローは11日より、通常税込180円から販売している「活〆桜鯛」を150円からの価格で販売する。また、脂のり抜群の「ジャンボとろサーモン」が110円からの価格で登場する。すべて税込み。
【画像】どっしりボリュームのある“生”寿司
一度も冷凍されることなく生のまま納品され、店舗で皮引きと切りつけを行うことで鮮度の良い状態で楽しめる。「ジャンボとろサーモン」は、とろける脂が口いっぱいに広がるサーモンのハラスが使用されている。
このほか、サクラマスや釜揚げ桜えびなど彩り豊かな5種のネタが食べ比べできる「春のおすすめ彩り5種盛り」や、漬けにした活〆桜鯛に春らしく桜つぼ漬けをトッピングした「漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ」、店内巻きした「スシロー海鮮巻き重ね」の春バージョンなども登場する。
またサイドメニューでは、店内で揚げたスナップえんどうや、たけのこなどを盛り合わせた「春の山海の幸 天ぷら盛り(えび天）」を提供する。
なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いなし。「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りは実施していない。
