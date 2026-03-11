アップルが第2世代の「MacBook Neo」で大幅なアップグレードを予定しているようです。

アナリストのミンチー・クオ氏によれば、2027年に発売される次期MacBook Neoには「タッチスクリーン」が搭載されるとのこと。なお、Macとして最初にタッチスクリーンを搭載するのは、2026年後半に発売される次期「MacBook Pro」になると指摘しています。

クオ氏によれば、次期MacBook Neoには「A19 Pro」チップや12GBのメモリが搭載される可能性があるそう。

一方、ブルームバーグによれば、アップルが「Neo」というブランド名を「Apple Watch SE」などの他の低価格デバイスにも拡大し、「Apple Watch Neo」が投入される可能性があるとのこと。

低価格モデルとして新たに発表されたMacBook Neoですが、2027年はさらに魅力的なデバイスに進化しそうです。

Source: MacRumors

