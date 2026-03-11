ジャスティン・ビーバーが訪れたとして知名度を上げたラーメン店「銀座 八五（ぎんざ・はちごう）」が10日、公式Xを更新。同店の名前を使った店舗展開に対し、注意喚起を行った。

同店は、ジャスティン・ビーバーが2022年11月の来日時に訪れ、タレを使用せず食材のうまみを凝縮した繊細な中華そばを堪能。フレンチ出身の店主による上品なスープが特徴として知られる。

同店は「現在、国内外の一部の店舗やSNSにおいて、『銀座八五出身』『二番手』『商品開発担当』等を自称するケースを複数確認しております」とした上で「アルバイトを含む短期在籍者等が事実と異なる経歴を称して営業している場合がございますが、当店の技術を正式に継承した事実はございません。お客様におかれましては、ご注意いただけますと幸いです」と投げかけた。

そして「現在、弊社が運営・技術協力を行っている公式店舗」として数店の名前を挙げた。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

【「銀座八五」から大切なお知らせ】

日頃より「銀座八五」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

現在、国内外の一部の店舗やSNSにおいて、「銀座八五出身」「二番手」「商品開発担当」等を自称するケースを複数確認しております。

アルバイトを含む短期在籍者等が事実と異なる経歴を称して営業している場合がございますが、当店の技術を正式に継承した事実はございません。

お客様におかれましては、ご注意いただけますと幸いです。

現在、弊社が運営・技術協力を行っている公式店舗は以下の通りです。

■公式運営・協力店舗（国内）

・中華そば勝本（水道橋本店・豊洲店・茅場町店）

・つけそば神田勝本（神保町）

・藤丸うどん（東品川）

上記以外の店舗とは、資本・技術ともに一切関係がございません。

新たな公式店舗や協力店舗が誕生した際は、必ず当店のSNSおよび公式サイトにてご案内いたします。

何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

銀座八五