【冬のなんかさ、春のなんかね 第8話】ゆきお、文菜と温泉旅行へ カーディガンを贈る
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）の第8話が、3月11日に放送される。
【写真】文菜＆ゆきお、浴衣姿で見つめ合う
⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている⼟⽥⽂菜（杉咲）。恋⼈はいるものの、過去の恋愛の影響で“きちんと⼈を好きになること”や“向き合うこと”から、いつしか逃げてしまっていた。⽂菜は「まっすぐ“好き”と⾔えたのはいつまでだろう？」と思い、今の恋⼈と真剣に向き合うためにこれまでの恋愛を振り返っていく。監督・脚本は、映画「愛がなんだ」（2019年）をはじめとした多くのヒット作を手掛けてきた今泉力哉氏が担当する。
文菜の誕生日。文菜はゆきお（成田凌）と温泉旅行に出かける。温泉街を散歩していると、白くて大きな犬に子供たちが群がっている光景に出くわす。そこに駆け寄り、子供らに混じって楽しそうに犬とじゃれ合うゆきお。アイスとビールを手に、その姿を遠くから見つめる文菜。翌朝、水色のカーディガンをプレゼントされた文菜は、ゆきおの誕生日までにマフラーを編んであげることを約束する。数日後。風邪をひいた文菜は、山田（内堀太郎）に連絡して看病しに来てもらう。しかし、山田を呼んだ本当の理由は別にあった。
◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」
◆「冬のなんかさ、春のなんかね」第8話あらすじ
