櫻坂46武元唯衣「ギリギリの精神状態でした」卒業決心までの葛藤・7年半の活動で手にした自信【「The growing up train」インタビュー】

櫻坂46武元唯衣「ギリギリの精神状態でした」卒業決心までの葛藤・7年半の活動で手にした自信【「The growing up train」インタビュー】