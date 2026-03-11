保護された当初、警戒心MAXで鋭い目つきだった保護猫さん。愛情を注がれ、人の優しさを知った現在の姿がまるで別猫のようだとThreadsで話題に！投稿は、記事執筆時点で61万回も表示され、「幸せなのがよくわかります」「スフィンクスかとおもた」「本当に同じ子なんですか？！」といった声が寄せられました！

【写真：鋭い目つきをしていた『ボロボロの保護猫』→愛情を注ぐと…同じ猫とは思えない『驚愕のビフォーアフター』】

保護当初は警戒心MAXだった猫さん

Threadsアカウント「堺市/保護猫/個人でTNR・保護してます」の投稿者さまは、大阪府堺市にて個人で猫ちゃんたちの保護活動、TNR活動をされています。

今回、Threads内で話題になったのは、「カイ」くんと仮名で呼ばれていた猫さんです。カイくんは、保護当時とても警戒心の強い猫さんだったそうで、当時の写真を見ると、どれほど過酷な環境で生きてきたのだろうと思わせられるような鋭い顔つきをしていたそうです。

皮膚病も患っていたようで、治療やお世話などを献身的に行い続けたという投稿者さま。しばらくすると、皮膚の治療が進み、直接でなくても触れることも許してくれるようになったと言います。

愛情を注がれた結果…

素手で触らせてくれるまでには時間がかなりかかったというカイくん。そんなカイくんも、少しずつ人の温かさを理解し始め、ようやく愛情を受け入れてくれるようになったそうです。

すると、素敵な里親さんも見つかり、現在のカイくんは……

なんと、別の猫さんのように目もまんまるになり、リラックスした穏やかな表情に！仮名だった「カイ」という名前から、里親さまにつけてもらった「クロスケ」という名前に変わったそうですよ！

劇的すぎる顔つきの変化は、Threads内でも大きな話題を呼び、61万回以上も表示されています。コメント欄には「幸せなのがよくわかります」「スフィンクスかとおもた」「本当に同じ子なんですか？！」といった声が殺到しました！

今回クロスケくんのお話をご紹介しましたが、Threadsアカウント「堺市/保護猫/個人でTNR・保護してます」さまには、他にも保護され、幸せになった猫ちゃんたちの様子が多数掲載されています。

他の猫さんたちの様子も気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「堺市/保護猫/個人でTNR・保護してます（@onyanko_club2024）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。