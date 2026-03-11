女優の草刈民代(60)が9日、自身のインスタグラムを更新。夫で映画監督の周防正行氏(69)と結婚30年を迎えたことを報告した。2人は周防監督がメガホンをとった96年の映画「Shall we ダンス?」で草刈が主演を務めたことが縁で結ばれた。



【写真】少し緊張していますね～30年前の結婚式での2ショット

「今日は結婚記念日。」と投稿。「30年前の今日、結婚式を挙げました。」と記し、紋付袴姿の周防監督と白無垢姿の草刈との当時の2ショット写真を掲載。「クリステル@cherryterrace のお鍋5サイズと土鍋は、その時に揃えたものです。当たり前に家にあるものと思っていたけど、気づけば30年。これはすごいことのようにも思えます。これからはもっと大切に使っていこう！と心に決めた日。」と、鍋の写真も添えた。



「そして私たちも、お互いを労わりながら 年を重ねていけたら。周防正行さん、これからもよろしくお願いします」と思いをつづった。



タレントで女優の野呂佳代が「おめでとうございます♡大好きなご夫婦♡」と反応したのをはじめ、「これからも仲良しの憧れ夫婦でいてください」、「素敵なご夫婦でうらやましいです」、「これからもおふたりで仲良く末長く」、「本当にずっと美人ですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）