福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督が、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】侍ジャパンの小久保監督、大谷翔平、山田哲人、坂本勇人らと勝利を誓う

昨年5年ぶりの日本一に輝いた小久保監督が11年ぶりの出演。前回は日本代表監督として「プレミア12」などで大谷翔平選手とも共闘。師と仰ぐ王貞治氏の素敵なエピソードを振り返ると、黒柳からのある贈り物を披露。11年越しの感謝を伝えた。



小さい頃から女手一つで育ててくれた最愛の母が2017年に70歳で他界…子ども時代に母を傷つけてしまった忘れられない一言や、晩年一緒に旅をした思い出など、ありし日の母とのエピソードを明かしてくれた。



日本一のチームを束ねる監督の最大の癒しは9匹の猫。どんな時でも変わらぬ態度で接してくれる姿に癒されるそう。2人の子どもの父でもあり、長男は今年で29歳、長女は27歳になる。共にお酒を飲み交わすこともあるそうで、嬉しそうに語る姿には優しい父としての素顔も垣間見えた。



話題は現在開催中のワールド・ベースボール・クラシックにもおよび、活躍が期待される大谷選手の凄さを共闘したからこそ知る視点で語った。



小久保監督は青山学院大時代の1992年、バルセロナ五輪の野球日本代表に大学生で唯一選出。逆指名でダイエーにドラフト2位で入団し、内野手として活躍。2003年11月、巨人へ無償トレードで移籍。06年11月、FAで福岡ソフトバンクホークスに復帰。12年引退。翌年、常設された日本代表監督に就任。15年のプレミア12は3位、17年のWBCは準決勝で敗れている。23年10月からソフトバンク監督に。24年リーグ優勝、25年日本一に。娘の春菜はモデルとして活躍している。



