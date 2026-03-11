『ラムネモンキー』第9話 “雄太”反町隆史たち、恩師からの“謎のメッセージ”を発見
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第9話が11日の今夜放送される。
【写真】マチルダからのメッセージを見つけた雄太たち
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■第9話あらすじ
かつて映画研究部の部室に使われていた部屋の屋根裏からNo.12のビデオテープが見つかった。しかしテープはカビだらけ。カビの除去を専門の業者に依頼しても、見られるようになるかどうかは分からない。同じ袋には、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が書いた「Don’t trust Clark（クラークを信じるな）」というメモが。雄太（反町）、肇（大森）、紀介（津田）はその意味を考えるが何も思い当たらない。
妻の絵美（野波麻帆）から連絡を受けた雄太が急いで帰宅すると、娘の綾（三浦舞華）の日常を盗撮した写真が送りつけられ、絵美のコートは背中を刃物で切り裂かれていた。雄太はかつてマチルダも衣服を切り裂かれていたことを思い出し、兄の健人（松村雄基）に警備をつけてもらうよう願い出る。
西野白馬（福本莉子）が働くカフェで、肇と紀介は鶴見巡査（濱尾ノリタカ）に雄太の家族の状況を伝えて37年前の事件との関連を訴えるが、鶴見は「根も葉もないこと」と取り合わない。店からの帰り道、二人は丹辺再開発に向けた住民説明会のことを思い出す。「30年後を見据えた街づくり」と聞き、未来都市を想像してワクワクしていたが、実際に完成したのはありふれた街だった。
三人それぞれ家族や仕事と向き合い生活していたある日、修復されたNo.12のテープの映像が業者から届く。食い入るように見る一同。そこには、事件の核心が映っていた…。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
