◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９−０チェコ（１０日・東京ドーム）

既に８強進出を決めている侍ジャパンが、１次ラウンド最終戦に臨み、８回の猛攻でチェコを振り切った。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、準々決勝からのキーマンとして阪神勢の２人の名前を挙げた。

村上に最後の最後に満塁弾が飛び出した。主軸に座りながら結果が伴わず、重苦しい雰囲気の中で野球をやっていたと思う。少しでも気持ちが晴れ、状態が戻ってくれば心強い限りだ。

ただ、そこまでの４打席の内容をどう評価するか。準々決勝以降の相手は投手のレベルも格段に上がってくるだけに、渡米後にも状態を慎重に見極める必要がある。

森下と佐藤の２人は、今後スタメンの選択肢に入れてもいいと思われる。森下はこの日先発した野手の中では、最もいいスイングをしていた。ボールを引きつけて強くしっかりと振れる。大会前から、いい状態を維持している。佐藤も二塁打があり、８回には決勝点につながる死球もあった。オーストラリア戦でも貴重な適時二塁打を打った。彼の打席は、ポイントのひとつになっている。

準々決勝では、近藤の不振も踏まえ、右翼で森下か佐藤を相手投手の左右によって併用するというパターンがひとつ。村上の状態がやはりイマイチだ、ということになれば、佐藤を三塁、岡本を一塁で使い、森下を右翼に入れる―というチョイスもある。井端監督には悩ましいところだが、どういう決断を下すかが見ものだね。（スポーツ報知評論家）