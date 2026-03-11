【小説家が教える】「子どもの言語化力」を上げる方法・ベスト1
「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。
言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？
小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！
本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』をもとに、「子どもの言語化力」を上げる方法について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
子どもは、親が想定した答えを返さない
「今日、学校でどんなことがあった？」と子どもに聞いたことはないだろうか。
そして、その返事は、あなたが聞きたかった答えと一致しているだろうか？
「学校でどんなことがあった？」と聞いて、返ってくる答えとは
私は小学生のとき、母親に「今日、学校でどんなことがあった？」とよく聞かれた。
今となっては、授業で何を学んだか、昼休みに誰と遊んで、何が楽しくて、何がイヤだったかが聞きたかったのだろうとわかる。
しかし当時は、「楽しかった！」とだけ答えてしまい、母親に「授業が？」「友達と遊んだりしたの？」などと質問攻めにされていた。
別に、子どもには何も言いたいことがないわけではないのだ。
こんなとき、子どもの言語化力を上げるためには、どうすべきなのだろうか。
「子どもの言語化力」を上げる方法・ベスト1
『小学生でもできる言語化』の中には、言語化力を上げる方法について書かれたページがある。
たとえば、写真にうつった光景を言語化するようなときに、同じ写真を友達や家族に見せて、その人が考えたり感じたりしたことを教えてもらって書きとめるという具合です。
このときに重要なのが、ただ書きとめて終わりにするのではなく、「なるほど、こんなふうに考えたり感じたりするんだな」としっかり学んで自分のものにするということです。
そこまで含めれば、特に初めのうちはだれかのまねでもいいんです。
――『小学生でもできる言語化』より
子どもがうまく話せないのは、能力が低いからではない。
まだ、言葉の引き出しを増やしている途中なのだ。
身近な人がお手本になって、まねることから始めれば、やがてその言葉は自分だけの表現に変わっていく。
（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）